‘Snel duidelijkheid over transfer na nieuw bod van Feyenoord op gewilde spits’

Maandag, 2 augustus 2021 om 21:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:23

Binnen enkele dagen wordt duidelijk of Andraz Sporar de overstap maakt van Sporting Portugal naar Feyenoord, zo meldt het Portugese A Bola maandagavond. De 27-jarige Sloveen zou zelf graag naar De Kuip vertrekken en zijn spelersmakelaar heeft de spits dan ook aangeboden bij Feyenoord, dat wel oren heeft naar een deal met de Portugezen. Het eerste Rotterdamse bod van vier miljoen euro werd van tafel geveegd door os Leões, maar Feyenoord heeft nu een nieuw voorstel gedaan, zo klinkt het.

“Een bron die dicht bij Sporar staat heeft gezegd dat hij heel graag de overstap naar Feyenoord maakt”, schrijft de sportkrant. Afgelopen dinsdag maakte Récord al een melding van de vermeende interesse van de Rotterdammers, die het bod van vier miljoen euro op de spits echter geweigerd zagen worden. Opvallend genoeg verklaarde Voetbal International daags na het nieuws overigens dat technisch directeur Frank Arnesen niet over het vereiste budget beschikt om de aanvaller binnen te halen en dat de Portugese berichtgeving niet zou kloppen.

Nu komt er dus een nieuw Portugees medium met het bericht dat Feyenoord wel degelijk een bod heeft uitgebracht, en dat er zelfs een verbeterde aanbieding op tafel ligt. Het bod is verhoogt naar een bedrag van 4,5 miljoen euro dat na bonussen kan oplopen tot 7 miljoen euro. Naar verluidt kan Sporting rekenen op een vergoeding van 500 duizend euro per behaalde doelstelling als bonus, dus vijf te halen targets in totaal. Wat de inhoud van die doelstellingen zijn is niet bekendgemaakt. Verder zou er een doorverkooppercentage gemoeid zijn met de eventuele transfer.

Met het bod dat nu op tafel ligt zou het verwachte verlies, mits Sporar de gestelde doelstellingen behaalt, beperkt kunnen worden of zelfs omgezet kunnen worden in winst. De dertigvoudig international voor Slovenië werd in januari 2020 voor zes miljoen euro overgenomen van Slovan Bratislava. Zijn verblijf in Lissabon werd echter geen doorslaand succes. In 38 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 6 assists, alvorens hij een halfjaar geleden op huurbasis de overstap naar SC Braga maakte. Daar maakte hij 3 doelpunten in 21 officiële duels.

Sporar werd opgeleid door NK Interblock Ljubljana en verdiende in dienst van NK Olimpija Ljubljana een transfer naar FC Basel, dat een kleine vier miljoen euro betaalde. In Zwitserland en tijdens een huurperiode bij Arminia Bielefeld kwam hij niet uit de verf, waarna hij naar Slovan Bratislava vertrok. Zijn cijfers in Slowaakse dienst zijn wel imponerend: 60 doelpunten en 17 assists in 78 officiële wedstrijden. Het deed Sporting besluiten zes miljoen euro voor hem neer te tellen, maar in Portugal bevindt hij zich momenteel op een zijspoor en doet trainer Rúben Amorim in de voorbereiding geen beroep op hem.