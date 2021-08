SC Heerenveen komt met reactie op gesuggereerde ruildeal Joey Veerman

Maandag, 2 augustus 2021 om 20:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:53

Ferry de Haan heeft de suggestie om een transfer van Joey Veerman tot stand te brengen door middel van een spelersruil van tafel geveegd. De Telegraaf maakte zondagavond een melding van het feit dat Feyenoord erover denkt om sc Heerenveen tot een akkoord te verleiden. De technisch manager van de Friezen geeft daags later echter te kennen dat ‘een ruildeal geen optie is’.

“Het geld is altijd leuk, maar het belangrijkste is: als er een hele goeie speler weggaat, dan wil je ook een goeie speler terug”, vertelt De Haan in gesprek met de Leeuwarder Courant over een mogelijk vertrek van Veerman. Tegelijkertijd gaat hij in op het gerucht dat Feyenoord van plan is een ruildeal aan te bieden, maar een dusdanige constructie heeft volgens hem geen kans van slagen. “Er loopt daar op de positie waarvoor wij iemand zoeken, geen speler rond waarvan wij denken dat het aanvullend is op wat wij zelf al hebben lopen. Voor ons is een ruildeal nu dus geen optie.”

De Rotterdammers zouden niet over het budget beschikken om de middenvelder binnen te halen, maar met de inzet van een spits wilde men de Friezen alsnog verleiden tot het sluiten van een deal. Bij Heerenveen is de aanvalslinie onderbezet, terwijl de concurrentiestrijd in spitspositie bij Feyenoord juist erg hevig is. Wel erkent De Haan dat Heerenveen wel degelijk op zoek in naar een nieuwe spits. “De spitspositie is de positie waarvan we eigenlijk al vanaf dag één gezegd hebben: daar moeten we naar kijken. En puur en alleen om de reden dat we met Henk maar één spits hebben”, aldus De Haan, die dus geen geschikte goalgetter bij Feyenoord ziet rondlopen.

Hellas Verona en Rangers brachten eerder formele biedingen op Veerman uit, maar de clubs zagen hun intenties van tafel geveegd worden. De Serie A-club had vijf miljoen euro over voor de middenvelder en de topclub uit Schotland zat daar een half miljoen euro onder. Veerman heeft zijn ongenoegen daarover al geuit. “Volgens mij hebben de Italianen een heel redelijk bod neergelegd, maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden”, zei Veerman recent in gesprek met het weekblad. “Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan.” Zaterdag bevestigde Veerman voor de camera van ESPN nog dat hij Feyenoord ziet als ‘een goede stap’.