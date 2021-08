AS: Cristiano Ronaldo wil terugkeren bij Real Madrid als deal Mbappé afketst

Maandag, 2 augustus 2021 om 20:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

Cristiano Ronaldo hoopt nog altijd op een terugkeer bij Real Madrid, zo weet AS maandagavond te melden. Volgens de berichtgeving zou de Portugees niet tevreden zijn bij Juventus en zodoende speelt bij hem het idee om een rentree te maken bij los Blancos nog altijd. Transferexpert Fabrizio Romano en Romeo Agresti van het Italiaanse Goal bespreken de geruchten rondom Ronaldo tijdens een livestream op Twitch en geven te kennen dat een vertrek van de 35-jarige aanvaller niet uit te sluiten valt.

Volgens de Spaanse sportkrant daagt het verlangen van Ronaldo om te vertrekken bij Juventus al ruim een half jaar. Bovendien zou de sterspeler zich met ‘frisse tegenzin’ gemeld hebben bij de eerste trainingen van het seizoen. De ‘uitstekende verstandhouding’ met trainer Carlo Ancelotti, met wie Ronaldo in de seizoenen 2013/14 en 2014/15 al samenwerkte bij Real Madrid, zou een belangrijk aspect zijn voor wat betreft zijn toekomstkeuze. “Een ongelooflijke man: hij is een van de beste en belangrijkste personen voor mij”, zei Ronaldo in een eerder stadium over de oefenmeester. Een eventuele overstap hangt ook voor een groot deel af van de situatie van Kylian Mbappé, zo klinkt het.

Real Madrid is ‘geobsedeerd’ door de spits van PSG en wil ‘alles in het werk stellen’ om de Fransman binnen te halen, zo meldt naast AS ook Romano. Het is, gezien de strenge Financial Fairplay-regels van LaLiga, nog maar zeer de vraag of het gaat lukken om het salaris van Mbappé te betalen. Bovendien zouden de Parijzenaren de aanvaller niet zomaar laten vertrekken. Mochten de twee partijen geen overeenstemming bereiken over de overgang van de 22-jarige spits, dan hoopt Ronaldo, voor een flink lager salaris, bij Real Madrid op de deur te kloppen. Als de Madrilenen wél een akkoord bereiken met PSG over een transfer van de spits, dan gaat de deur voor Ronaldo bij de Koninklijke definitief dicht. In dat geval zou een vertrek van de Portugees naar PSG juist weer tot de mogelijkheden behoren.

Juventus-watcher en journalist Agresti geeft in gesprek met Romano te kennen dat hij eind vorig seizoen eigenlijk al rekening hield met een vertrek van Ronaldo, nadat de goalgetter in het cruciale slotduel met Bologna om Champions League-tickets negentig minuten op de bank bleef. “Never say never”, zegt Agresti, die tevens meldt dat Ronaldo in eerder deze zomer al met PSG gesproken heeft. “Zo lang Mbappé, die overigens niet naar Real mag vertrekken, echter aanwezig is, zal de club nooit het salaris van Ronaldo kunnen betalen. Maar er zijn wel gesprekken gevoerd, zonder dat er een bod is uitgebracht. Ik durf niet te garanderen dat deze zomer nog bij Juventus blijft, want over een contractverlenging heeft hij het ook nooit gehad”, aldus Agresti.

Ronaldo ligt nog tot medio 2022 vast in Turijn, maar de de afgelopen maanden deden er al geruchten de ronde dat hij Juventus graag zou verlaten. Struikelblok bij een eventueel vertrek zijn de hoge salariseisen van de voorhoedespeler, die momenteel naar verluidt 31 miljoen euro netto opstrijkt. Eerder meldde La Gazzetta dello Sport dat Ronaldo deze zomer wel bij Juventus zou blijven, daar er ‘geen club is die de komst van Ronaldo kan bekostigen’. Namens Sky Italia bevestigde journalist Paolo Aghemo overigens dat Juventus momenteel niet praat over een nieuw contract voor Ronaldo. “Sterker nog, Juventus denkt niet aan een nieuw contract voor Ronaldo. Juventus wil hem voor nog één seizoen houden. Hij verdient 31 miljoen euro per jaar, dat drukt zwaar op de begroting van Juventus”, aldus Aghemo.