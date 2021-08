Manchester City wacht ‘gespannen situatie’ af voor tweede megabod

Maandag, 2 augustus 2021 om 19:08 • Chris Meijer

De verhoudingen rond Harry Kane zijn maandag behoorlijk op scherp gezet. De 28-jarige spits werd deze week terugverwacht bij Tottenham Hotspur voor de start van het nieuwe seizoen, maar hij verscheen niet op het trainingsveld. Kane beroept zich op een gentlemen’s agreement met Tottenham-voorzitter Daniel Levy, die door beide partijen op een andere manier wordt geïnterpreteerd. Door de gespannen situatie tussen Kane en Tottenham wacht Manchester City - dat een maand geleden al een bod van honderd miljoen euro uitbracht - voorlopig af.

Fabrizio Romano doet in een livesessie op zijn Twitch-kanaal uit de doeken hoe de situatie tussen Tottenham en Kane momenteel in elkaar zit. De transferexpert noemt het niet verrassend dat Kane geen acte de présence gaf op het moment dat hij bij Tottenham terugverwacht werd. De entourage van de spits beroept zich op een gentlemen’s agreement met Levy, die hem toestaat om deze zomer een transfer te maken naar een club die in de Champions League speelt. Deze afspraak wordt door Tottenham echter niet meer geaccepteerd: the Spurs willen Kane behouden en zijn bereid daar voor te vechten.

Op dit moment is Manchester City de enige serieuze gegadigde. Vanuit het buitenland is er geen concrete belangstelling en volgens Romano geldt momenteel alleen de Premier League als een serieuze optie. Chelsea heeft nog geen contact gezocht en heeft het vizier gericht op Erling Braut Haaland en Romelu Lukaku, al is de komst van laatstgenoemde bijzonder gecompliceerd. Internazionale is namelijk geenszins bereid om de Belgische spits te laten gaan. Romano acht de kans hoe dan ook klein dat Levy Kane een transfer binnen Londen zal laten maken.

Manchester City bracht een maand geleden al een officieel bod van 100 miljoen pond - omgerekend 117 miljoen euro - uit. Daarbij werd de mogelijkheid gelaten om een speler in de deal te betrekken. Ongeacht de speler zou de totale waarde van de deal altijd honderd miljoen euro bedragen. Tottenham zag daar niets in en veegde alle voorstellen van Manchester City van tafel. ‘Iets geks, anders blijft Kane’, zo formuleert Romane het standpunt van Tottenham. Nu wacht de regerend kampioen van Engeland voorlopig af. The Citizens weten dat Kane graag wil, maar realiseren zich tegelijkertijd dat de gespannen situatie geen ideaal moment is om met een nieuw bod te komen.

Tottenham zal nu gaan proberen om de verstandhouding met Kane te herstellen. De situatie zorgt volgens de London Evening Standard voor teleurstelling bij Tottenham, dat zich genoodzaakt ziet om een flinke boete uit te delen. De hoogte daarvan hangt nog af van hoe de situatie rond Kane zich de komende dagen zal ontwikkelen. Tottenham zou de waarde van Kane inschatten op 175 miljoen euro. Romano voorspelt dat er een ‘belangrijke week’ aankomt met het oog op de toekomst van Kane.