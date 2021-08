Eyong Enoh komt met heerlijke reactie op afscheid van Evert ten Napel

Maandag, 2 augustus 2021 om 17:35 • Laatste update: 17:41

Het nieuws dat Evert ten Napel gaat stoppen als commentator, is bij Eyong Enoh niet onopgemerkt voorbijgegaan. De 35-jarige oud-profvoetballer, tegenwoordig actief bij de amateurtak van Ajax, reageert via Twitter met een grote knipoog op het afscheid van de commentator. "Evert, gefeliciteerd en bedankt voor alle prachtige jaren met jouw commentaar... En natuurlijk bedankt dat je iedereen herinnerde aan mijn tweede naam", schrijft hij met een lachende emoji. Ten Napel was commentator bij voetbalspel FIFA en sprak de naam van Enoh ooit in als 'Eyong Tarkang Enoh'.

De manier waarop Ten Napel de naam van Enoh uitsprak, staat bij FIFA-spelers in het geheugen gegrift. Ajax-platform Dit is mijn club vroeg Ten Napel ooit waarom hij de tweede naam van Enoh noemde. "Geen idee, waar dat vandaan komt. Dat moet in het script hebben gestaan ofzo, denk ik", zei de commentator lachend. "Is het zijn tweede naam? Dat weet ik helemaal niet. Jij zegt dat nu. Ik heb geen idee. Dat is ergens op een bepaalde opnamedag, nadat we al de hele dag aan het buffelen waren, erin geslopen. Ik vind het wel mooi eigenlijk."