Schmidt benoemt gevaarlijkste aspect Midtjylland: ‘Daar hebben we oog voor’

Maandag, 2 augustus 2021 om 16:05 • Jeroen van Poppel

Roger Schmidt speelt dinsdag met PSV in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Midtjylland. De coach benoemde maandag op de persconferentie het grootste gevaar van de Deense topclub: fysiek spel en standaardsituaties. "We hebben daar veel oog voor", aldus de trainer van PSV.

Schmidt hoopt dat zijn ploeg het goede spel van het tweeluik met Galatasaray kan voortzetten. "Galatasaray was een heel goede tegenstander met heel veel individuele kwaliteiten, maar we hebben laten zien dat we het verschil kunnen maken", aldus de Duitser. "We hebben twee hele goede wedstrijden gespeeld, vooral thuis, wat het makkelijk maakte voor de uitwedstrijd. Morgen gaan we ook proberen om ons thuisvoordeel uit te te buiten. We moeten klaar zijn voor een meer fysieke manier van spelen en ook voor standaardsituaties. We hebben daar veel oog voor. Ik verwacht twee hele moeilijke wedstrijden."

Midtjylland kampt met een corona-uitbraak en moet Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto tegen PSV missen. "We hadden het vorig jaar heel vaak", reageerde Schmidt. "Maar om eerlijk te zijn ben ik niet zo geïnteresseerd in de tegenstander, want we moeten ons focussen op onszelf. Ze zullen een oplossing vinden en een goed team op het veld zetten. We moeten niet te veel denken aan hun problemen. We focussen ons op onszelf. We zijn in een goede moed en we hebben een duidelijk plan, dat we morgen ten uitvoer willen brengen met de fans in het stadion."

Schmidt werd gevraagd naar wat er van Midtjylland te verwachten is. "Ze hebben een mix van nationaliteiten. Natuurlijk Deense spelers, maar ook veel Brazilianen. Misschien wel vijf spelers uit de basis komen uit Brazilië. De laatste wedstrijden speelden ze een beetje anders met drie man achterin, maar we zullen zien hoe ze het tegen ons doen. Als wij ons niveau halen, dan hebben we denk ik een grote kans om te winnen. Of we favoriet zijn? Dat is altijd iets voor de media. Voor mij maakt het niet uit, dat is jullie beslissing. Ik wil doorgaan over deze wedstrijden, en dat is zeker niet makkelijk."

PSV moet Olivier Boscagli missen vanwege een schorsing. "Olivier is een hele belangrijke speler, hij heeft bijna alles gespeeld vorig seizoen en dit jaar ook", zei Schmidt. "Maar we hebben met Nick Viergever en Armando Obispo hele goede vervangers. Zij laten zich op de training heel goed zien, ze verdienen het allebei om te spelen, om eerlijk te zijn. Het is een hele moeilijke beslissing voor mij. We missen Olivier, maar we hebben ook goede vervangers." Verder heeft PSV nog twee afwezigen. "Ryan Thomas heeft wat enkelproblemen, maar niks ernstigs. We hopen dat hij zaterdag bij ons kan aansluiten (voor de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, red.). Maximiliano Romero verwachten we eind september terug."