Voormalig prof Jergé Hoefdraad (35) overleden na schietpartij in Amsterdam

Maandag, 2 augustus 2021 om 16:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:24

Jergé Hoefdraad is overleden als gevolg van zijn verwondingen na de schietpartij in Amsterdam-Zuidoost op zondagochtend. De 35-jarige voormalig profvoetballer werd in het hoofd geraakt en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij maandag overleden, bevestigt de politie. Volgens De Telegraaf is een hoofdverdachte inmiddels in beeld.

Hoefdraad was in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig bij een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg, waar hij rond de klok van 06.00 uur door het hoofd werd geschoten. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn twee knallen te horen, waarna grote paniek uitbrak. Officieel is nog niets bekend over wat precies is voorgevallen, maar de politie gaat er volgens De Telegraaf vanuit dat Hoefdraad een ruzie wilde sussen. Hoefdraad zou in het ziekenhuis een 'heel gecompliceerde operatie' hebben ondergaan, maar is maandag toch overleden.

Rust in vrede, Jergé ?????



Vanmiddag is Jergé Hoefdraad overleden als gevolg van zijn verwondingen na de schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De oud-voetballer van onder meer Telstar, Almere City FC, SC Cambuur en RKC Waalwijk werd 35 jaar. pic.twitter.com/jcLhZIIQgN — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) August 2, 2021

Hoefdraad speelde tussen 1996 en 2004 in de jeugd van Ajax. Hij stapte daarna over naar RKC Waalwijk en debuteerde in 2007 voor die club. Hij speelde verder voor Almere City, SC Telstar en SC Cambuur; Hoefdraad kwam in zijn carrière tot 153 officiële duels voor Almere, 61 voor Telstar en 50 voor Cambuur, waaronder 8 in de Eredivisie. Hij nam daarna een pauze en zou volgend seizoen aan de slag gaan bij amateurclub de Volewijckers.

Zondag liet de politie weten te zoeken naar getuigen of mensen die mogelijk zelfs beelden hebben van het geweld of de situatie rond het bedrijfspand. "Er waren daar op dat moment veel mensen, dus wellicht zijn er meerderen die iets hebben gezien, of zelfs hebben gefilmd. Naar die beelden zijn we dus op zoek", meldde een woordvoerder.