Schmidt: ‘De club heeft een statement gemaakt en daarmee is alles gezegd’

Maandag, 2 augustus 2021 om 15:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:48

Roger Schmidt wil maandagmiddag op de persconferentie van PSV, voorafgaand aan het duel met FC Midtjylland in de derde Champions League-voorronde, niet ingaan op de situatie van Mohamed Ihattaren. De trainer van PSV beantwoordt normaal gesproken wel vragen van de pers over de aanvallende middenvelder, maar verwijst nu naar een verklaring die PSV zaterdag deelde met de buitenwereld.

"Ik heb hier al vaak wat over gezegd op de persconferenties", reageert Schmidt op de vraag van journalist Joep Schreuder of hij de dreigende breuk met Ihattaren beschouwt als een persoonlijke nederlaag. "De club heeft zaterdag iets aangekondigd en daarmee is alles gezegd, dus ik wil er niet op reageren." Schmidt beaamt desgevraagd dat hij in de aanloop naar het duel met Midtjylland eenheid wil hebben in de ploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Terugkijken I Galatasaray - PSV I Ramalho speelt ijzersterke pot, Van Ginkel trefzeker Meer videos

Ihattaren volgt vanaf vandaag een individueel trainingsprogramma op de PSV Campus, zo werd bekendgemaakt. Dat betekent dat hij voorlopig niet meer zal meetrainen met het hoogste keurkorps van PSV en ook niet zal worden geselecteerd voor de Champions League-duels met FC Midtjylland en de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. De club verweet Ihattaren dat hij 'een aantal afspraken met de club niet is nagekomen'.

Eindhovens Dagblad onthult negatief gedrag Ihattaren bij PSV

Het Eindhovens Dagblad schreef maandag uitgebreid over de situatie van Mohamed Ihattaren. Lees artikel

Ihattaren meldde zich vorige week, in aanloop naar het weerzien met Galatasaray in de Champions League, ziek, voor alweer de vijfde keer in acht maanden tijd. Binnen de spelersgroep ging rond dat Ihattaren oorpijn had. Een paar dagen later was de middenvelder echter wel in staat om naar Nice te vliegen en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te ontmoeten.