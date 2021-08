‘Toen ik zo oud was als Matthijs de Ligt, speelde ik nog in de Serie C’

Maandag, 2 augustus 2021 om 14:57

Andrea Barzagli ziet Matthijs de Ligt op termijn uitgroeien tot de beste verdediger ter wereld. De 40-jarige voormalig verdediger van Juventus houdt de ontwikkeling van zijn 21-jarige opvolger scherp in de gaten, vertelt hij in een interview met Tuttosport. "We lijken op elkaar als verdedigers, dat klopt, maar De Ligt kan beter worden dan ik was", stelt Barzagli. "Anders zou hij op zijn leeftijd niet zoveel al bereikt hebben."

De Ligt speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen voor Juventus. Hij had een basisplek in het vriendschappelijke duel met AC Monza (1-2). "Over een paar jaar is hij zeker de beste ter wereld", voorspelt Barzagli. "Hij heeft alles in zich om de beste te worden, om te beginnen zijn mentaliteit. Hij is altijd bij de les. Maar hij moet wel de tijd krijgen om te groeien. Op zijn leeftijd speelde ik in de Serie C, terwijl hij voor Juventus en Nederland speelt. Al ben je nog zo'n koele kikker als hij, het is onmogelijk om de druk niet een beetje te voelen, zeker als Juventus 75 miljoen euro voor je betaalt."

Op dit moment schaart Barzagli de Nederlander nog niet bij 's werelds beste verdedigers. "Het is afhankelijk van het moment. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Gerard Piqué en Thiago Silva horen voor mij allemaal bij de wereldtop", reageert Barzagli, als hij wordt gevraagd wie hij de allerbeste vindt. Hij is het echter niet eens met kritiek die Marco van Basten tijdens het EK uitte op De Ligt. Op basis van een spelsituatie tijdens Nederland - Oostenrijk (2-0) - Marcel Sabitzer leek kreeg een vrije doortocht richting het doel te krijgen doordat De Ligt meeliep met Michael Gregoritsch - concludeerde Van Basten dat De Ligt weinig heeft opgestoken in Italië.

"Soms wordt zo'n jongen te hard aangepakt", zegt Barzagli over De Ligt. "Welke speler is op zijn 21ste of 22ste beter? Na verloop van tijd leer je situaties beter te lezen, dat is een kwestie van ervaring." Barzagli speelde op de leeftijd van De Ligt voor Ascoli, waarmee hij op zijn 21ste promoveerde van de Serie C naar de Serie B. Hij is met name bekend van zijn dienstverband bij Juventus tussen 2011 en 2019, waarvoor hij 206 competitieduels speelde en waarmee hij acht keer kampioen van Italië werd. Barzagli, WK-winnaar in 2006, werd in dienst van VfL Wolfsburg ook kampioen van Duitsland in 2009.