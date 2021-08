Fatih Terim onthult pijnlijke misser: ‘Nu is hij 150 miljoen waard’

Maandag, 2 augustus 2021 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Galatasaray was in 2019 dicht bij het aantrekken van Erling Braut Haaland, zo heeft Fatih Terim onthuld in de Turkse media. De Turkse topclub had de aanvaller op de korrel, maar kreeg een ultimatum om een bod uit te brengen. Uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat de transfer van Haaland naar Galatasaray nooit beklonken werd. Terim verklaarde dat de clubs in 2019 al in de rij stonden voor de diensten van de Noorse ster.

Galatasaray bekeek Haaland tijdens het WK Onder-20 in Noorwegen. "De scouts belden mij van daaruit en vertelden dat we 'snel moeten handelen omdat er veel scouts zijn'. Als we niet snel handelden, zouden ze hem wegrukken. Als we toen geen ultimatum hadden gehad, hadden we hem voor acht tot negen miljoen euro kunnen vastleggen." Haaland speelde op dat moment bij Molde en zou in de zomer van 2019 de overstap maken naar RB Salzburg, dat hem vorig jaar voor twintig miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund.

Terim kan zich amper voorstellen dat Haaland destijds zo'n lage transferwaarde had. "Hij is waarschijnlijk de belangrijkste speler van Europa op dit moment", gaat Terim verder. "We kwamen in contact met hem en zijn vader via Martin Linnes, die afkomstig is uit de dezelfde stad als hij. We stonden op het punt een overeenkomst te sluiten met Haaland, maar helaas durfden we het niet aan om een onbekende twintigjarige speler naar Turkije te halen voor acht of negen miljoen, terwijl hij Noorwegen nog nooit had verlaten. Kun je het je voorstellen? Nu is hij 150 miljoen euro waard."

Over de toekomst van Haaland is al een behoorlijke poos het nodige te doen. De Noorse topschutter, die met verschillende Europese topclubs in verband wordt gebracht, lijkt echter niet bezig te zijn met een tussentijds vertrek bij Dortmund, zo bleek onlangs uit een interview met BILD. De Duitse club heeft de vraagprijs voor Haaland bepaald op 175 miljoen euro en de begeerde spits denkt niet dat er momenteel Europese grootmachten zijn die dat bedrag op tafel willen of kunnen leggen. Chelsea wordt gezien als belangrijkste kandidaat om Haaland in te lijven.