Midtjylland getroffen door corona-uitbraak in aanloop naar treffen met PSV

Maandag, 2 augustus 2021 om 12:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

FC Midtjylland kent alles behalve een vlekkeloze voorbereiding in aanloop naar het treffen met PSV in de Champions League. De Deense club is afgelopen weekend getroffen door een corona-uitbraak en moet drie spelers missen, zo maakt de club maandag bekend. De nieuwe coronagevallen zijn voor Midtjylland reden om de protocollen aan te scherpen. Ook reist de club dinsdag af naar Eindhoven in plaats van maandag. De club neemt bovendien zo min mogelijk mensen mee, zo maakt het bekend.

"In het weekend zijn Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto positief getest op het coronavirus", schrijft de club. "Helaas moeten we toegeven dat de spelers intern op de club besmet zijn geraakt en daarom hebben we besloten om de protocollen aan te scherpen en verdere acties ondernemen. Spelers en stafleden rond het eerste elftal werden voorheen drie keer per week getest, maar worden vanaf vandaag dagelijks getest. De coronasituatie betekent verder dat de trainingsfaciliteit in Ikast wordt gesloten, waardoor er de komende dagen geen toegang is voor fans en media."

Tre førsteholdsspillere er testet positiv for Covid-19 inden kampen mod PSV.#PSVFCM — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 2, 2021

Sisto is een van de grote namen bij Midjylland en was afgelopen weekend ook al afwezig bij de competitiewedstrijd tegen Viborg. Dalsgaard is eveneens basisspeler en wordt vermoedelijk vervangen door Danie Hoegh. Laatstgenoemde heeft een verleden bij sc Heerenveen, waar hij tussen 2017 en 2020 onder contract stond. De vermoedelijke vervanger van Sisto is overigens ook een voormalig speler van Heerenveen: Anders Dreyer. Hij werd in het seizoen 2019/20 een verhuurd aan de Friezen door Brighton and Hove Albion. Dreyer was afgelopen seizoen trefzeker in de wedstrijd tegen Ajax (1-2 verlies).

Midtjylland en PSV nemen het dinsdagavond om 20.00 uur eerst in het Philips Stadion tegen elkaar op, waarna een week later de return in Denemarken plaatsvindt. Bij verlies tegen de Denen stromen de Eindhovenaren door naar de groepsfase van de Europa League, terwijl de ploeg van Roger Schmidt zich bij winst mag opmaken voor de play-offs van de Champions League. In dat laatste geval neemt PSV het op tegen Spartak Moskou of Benfica, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen. PSV rekende in de tweede voorronde over twee duels vrij eenvoudig af met Galatasaray.