Drama voor Bochniewicz en Heerenveen: verdediger scheurt kruisband

Maandag, 2 augustus 2021 om 11:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

Een zware domper voor sc Heerenveen en Pawel Bochniewicz in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. De 25-jarige verdediger viel in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-2) uit met een knieblessure en blijkt zijn voorste kruisband te hebben gescheurd. Daarmee lijkt het seizoen vroegtijdig ten einde voor Bochniewicz, daar voor een dergelijke blessure een revalidatieperiode van negen maanden staat.

Het ging mis voor Bochniewicz toen hij tegen PEC na twintig minuten in een duel verwikkeld raakte met Eliano Reijnders. De centrumverdediger ging kermend van de pijn naar de grond en werd niet veel later per brancard afgevoerd. Heerenveen heeft maandag via de officiële kanalen laten weten dat Bochniewicz de voorste kruisband in zijn rechterknie heeft afgescheurd. De afwezigheid van Bochniewicz is een groot gemis voor Heerenveen, daar hij vorig jaar als vaste kracht gold in de defensie. De Pool kwam afgelopen seizoen tot 31 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan 30 keer als basisspeler.

Bochniewicz werd vorig jaar zomer aangetrokken door Heerenveen als vervanger van de naar Lille OSC vertrokken Sven Botman. De Poolse mandekker werd op jonge leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Reggina. Bij de Italiaanse club verdiende Bochniewicz een transfer naar Udinese, maar daar wist hij nooit door te breken in de hoofdmacht. Sinds 2018 kwam hij uit voor Górnik, dat hem na een huurperiode definitief overnam. Ook kwam hij twee keer uit voor de Poolse nationale ploeg.