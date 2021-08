Hélène Hendriks bezorgt De Oranjezomer nieuw kijkcijferrecord

Maandag, 2 augustus 2021

De Oranjezomer blijkt ook na het vertrek van Wilfred Genee een succes. Sinds Hélène Hendriks de presentatie van het praatprogramma zaterdag overnam werd twee keer op rij een kijkcijferrecord geboekt. Zaterdag keken 874.000 mensen, terwijl op zondag 891.000 mensen hun televisie afstemden op de talkshow, zo blijkt uit de cijfers van Kijkonderzoek.

Hendriks was zaterdag aan het eind van haar eerste uitzending als presentatrice van De Oranjezomer nog onzeker over haar optreden. "Je hebt het hartstikke goed gedaan, joh", stak Johan Derksen een hart onder de riem. "Dankjewel, het begin was een beetje weifelend, maar uiteindelijk...", antwoordde Hendriks. Derksen wuifde dat weg: "Nee, zit niet te zeuren met weifelend, we hebben een kostelijke avond gehad. René en ik zijn toch goed overeind gebleven tussen het vrouwenoverschot?" Aan tafel zat toen ook handbalster Estavana Polman, terwijl oud-hockeyster Minke Booij een plek aan de bar had.

Met de recordscore van zondagavond kwam De Oranjezomer op de zevende plek van best bekeken programma's van de dag. Onder meer het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,99 miljoen kijkers), Formule 1 op Ziggo Sport (1,28 miljoen), Tokio Live op NPO 1 (1,27 miljoen) en Tokio Vandaag op NPO 1 (985.000) gingen het programma voor.

Genee droeg na de uitzending van vrijdagavond het stokje over aan Hendriks, nadat hij vanaf het begin van het EK de dagelijkse talkshow had gepresenteerd. Het programma begon deze zomer moeizaam met kijkcijfers van rond de half miljoen, maar begon het naarmate de weken vorderden steeds beter te doen. Vorige week zondag zette De Oranjezomer ook al een kijkcijferrecord neer: toen zagen 820.000 mensen hoe viroloog Ab Osterhaus behoorlijk werd aangepakt door oud-hockeyer Jacques Brinkman.