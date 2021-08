ESPN kondigt afscheid aan van commentator Evert ten Napel (77)

Maandag, 2 augustus 2021 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:54

Evert ten Napel is bezig aan zijn laatste dagen als commentator. De 77-jarige Drent voorziet aanstaande zaterdag de strijd om de Johan Cruijff Schaal van commentaar en houdt het daarna voor gezien op de nationale televisie, zo maakt ESPN maandag bekend. Ten Napel, die decennialang in het vak zat en aanwezig was bij meerdere eindtoernooien, stopte in 2019 al als commentator bij het wereldberoemde voetbalspel FIFA.

"Je moet een keer stoppen, en dan is de Johan Cruijff Schaal geen verkeerd podium voor een laatste kunstje", licht Ten Napel zijn afscheid toe. "ESPN heeft een lichting zeer talentvolle commentatoren, dus ik geef met veel plezier het stokje door." Ten Napel geldt als een van de langst dienende sportcommentatoren van Nederland, nadat hij eerder als sportverslaggever voor de NOS werkte. Namens de Nederlandse Omroep Stichting verzorgde hij onder meer het commentaar tijdens het EK van 1988. In 2012 maakte hij de overstap naar ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Sierd de Vos: 'Hij beloofde dat hij mijn huis in brand zou steken' | Kopstukken Meer videos

Samen met Youri Mulder verzorgde Ten Napel eveneens het commentaar bij het computerspel FIFA. Dat deed hij van 2005 tot 2019, alvorens Sierd de Vos en Jeroen Grueter het overnamen. Ten Napel gold als een commentator van de oude stempel en werkte als een van de weinigen nog met een zogeheten lipmicrofoon. Ten Napel gaf zelf al eens aan een 'commentator van het volk' te zijn. Naast het EK van 1988 was hij ook aanwezig bij de finale van het EK in 1996, waarbij Duitsland met 1-2 te sterk was voor Tsjechië.

Frank Snoeks (65) stopt als commentator op eindtoernooien

Naast Ten Napel houdt ook Frank Snoeks het deels voor gezien. De commentator stopt op grote eindtoernooien, zo maakte hij bekend na de EK-finale. Lees artikel

Naast het afscheid van Ten Napel kondigt ESPN nog een primeur aan, daar de betaalzender het duel tussen PSV en Ajax voor het eerst uitzendt op het ESPN UHD-kanaal. "Dat betekent een sterk verbeterde beeldkwaliteit. Uitzendingen van ESPN UHD worden aangeboden in HDR, bevatten meer kleuren en worden met twee keer zoveel frames per seconde doorgegeven", luidt de toelichting. Het duel om de Johan Cruijff Schaal geldt in Nederland traditiegetrouw als aftrap van het nieuwe seizoen. Ten Napel wordt vergezeld door presentator Milan van Dongen, analisten Arnold Bruggink, Kenneth Perez en Marciano Vink en verslaggever Pascal Kamperman.