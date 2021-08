De mogelijke opponenten van PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse bij de loting

Maandag, 2 augustus 2021 om 10:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:39

Maandagmiddag verdwijnen PSV, Feyenoord en Vitesse in de kokers voor de loting van de play-offs van respectievelijk de Champions League en de Conference League. De drie Nederlandse clubs moeten eerst nog de derde voorronde overleven, maar de loting voor de laatste horde richting de groepsfase wordt al vooraf verricht. Ook AZ, dat instroomt in de play-offs van de Europa League, hoort maandag zijn mogelijke tegenstander.

PSV

PSV rekende in de tweede voorronde van de Champions League af met Galatasaray en speelt in de derde voorronde tegen FC Midtjylland, waarvan dinsdag het eerste duel is in Eindhoven. Bij verlies tegen de Denen stromen de Eindhovenaren door naar de groepsfase van de Europa League, terwijl de ploeg van Roger Schmidt zich bij winst mag opmaken voor de play-offs van de Champions League.

De mogelijke tegenstanders van PSV (loting maandag vanaf 12.00 uur):

KRC Genk (Bel) of Shakhtar Donetsk (Oek)

Spartak Moskou (Rus) of Benfica (Por)

AZ

AZ is als nummer drie van de Eredivisie geplaatst voor de play-offs van de Europa League en hoeft maar één voorronde te overleven om de groepsfase te halen. De Alkmaarders hebben met Fenerbahçe, Zorya Luhansk, Antwerp FC, Sturm Graz en Randers FC een beschermde status bij de loting. AZ, dat een tegenstander uit pot 3 of 4 krijgt, zal hopen om Galatasaray en Celtic te ontlopen. Die laatste twee clubs stroomden af vanuit de voorronde van de Champions League, net als Rapid Wien.

Owen Wijndal en Zakaria Aboukhlal.

De mogelijke tegenstanders van AZ (loting maandag vanaf 13.00 uur):

Pot 3

Omonia Nicosia (Cyp) of Flora Tallinn (Est)

NS Mura (Slv) of Zalgiris Vilnius (Lit)

Kairat Almaty (Kaz) of Alashkert FC (Arm)

Lincoln Red Imps (Gib) of Slovan Bratislava (Slw)

Neftçi Baku (Aze) of HJK Helsinki (Fin)

Pot 4

FK Jablonec (Tsj) of Celtic (Sch)

Rapid Wien (Oos) of Anorthosis Famagusta (Cyp)

Galatasaray (Tur) of St. Johnstone (Sch)

Feyenoord

Feyenoord rekende in de tweede voorronde van de Conference League ternauwernood af met FC Drita en maakt zich nu op voor de dubbele ontmoeting van FC Luzern. De Rotterdammers krijgen maandag alvast te horen welke mogelijke tegenstander in de play-offs van het toernooi wacht. Feyenoord kan ondanks zijn geplaatste status clubs als 1. FC Union Berlin en Rubin Kazan tegenkomen bij de laatste hindernis richting de groepsfase.

De mogelijke tegenstanders van Feyenoord (loting maandag vanaf 14.00 uur):

IF Elfsborg (Zwe) of Velez Mostar (Bos)

Raków Czestochowa (Pol) of Rubin Kazan (Rus)

Hibernian (Sch) of NK Rijeka (Kro)

1. FC Union Berlin (Dui)

Vitesse

Vitesse begint donderdag aan zijn Europese seizoen met de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundalk. De Arnhemmers hebben voor de eventuele play-offronde geen geplaatste status en kunnen op papier lastige tegenstanders als Anderlecht en Stade Rennes tegenkomen. Ook LASK, dat vorig seizoen van PSV en AZ won, behoort tot de opties.

Riechedly Bazoer.

De mogelijke tegenstanders van Vitesse (loting maandag vanaf 14.00 uur):

FC Laçi (Alb) of Anderlecht (Bel)

Stade Rennes (Fra)

Vojvodina Novi Sad (Ser) of LASK (Oos)

Spartak Trnava (Slw) of Maccabi Tel Aviv (Isr)