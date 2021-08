Mings doet boekje open over EK: ‘Schaam me niet om dat toe te geven’

Maandag, 2 augustus 2021 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:50

Het succesvol verlopen EK van Engeland is voor Tyrone Mings allesbehalve van een leien dakje gegaan. De verdediger gold tijdens de groepsfase verrassend genoeg als een van de vaste waarden bij de Engelsen, maar had in aanloop naar het eindtoernooi moeite om voorbij te gaan aan de kritieken aan zijn adres. Mings wendde zich in aanloop naar de openingswedstrijd tegen Kroatië tot een psycholoog, nadat hij in de gaten kreeg dat zijn geestelijke gezondheid er drastisch onder te lijden had.

De centrale verdediger van Aston Villa begon aan de eerste twee groepswedstrijden van Engeland tegen Kroatië en Schotland, daar Harry Maguire herstellende was van een blessure. "Als 90 tot 95 procent van je land twijfels over je heeft, is het erg moeilijk om te voorkomen dat je je eigen gedachten binnendringt", zegt Mings in een uitgebreid interview met The Sun. "Ik had het heel moeilijk in de aanloop naar de openingswedstrijd tegen Kroatië. Ik was waarschijnlijk de enige naam op het wedstrijdformulier waar mensen niet zeker van waren. Dat was iets wat ik moest overwinnen."

Mings zocht contact met een psycholoog om zich af te kunnen sluiten van de buitenwacht. "Ik kreeg veel coping mechanismen", gaat de verdediger verder. "Oefeningen voor het verbeteren van de ademhaling, meditatie of gewoon leren hoe je jezelf in het nu kunt plaatsen. Om te voorkomen dat je onderbewustzijn het overneemt. En ik schaam me er niet voor om dat toe te geven, want er was zoveel onbekend voor mij in aanloop naar die wedstrijd. Ik heb amper geslapen voorafgaand aan dat duel."

Mings hielp Engeland de nul te houden toen the Three Lions hun EK-campagne begonnen met een 1-0 overwinning op Kroatië. Zes dagen later volgde de volgende clean sheet in het treffen met Schotland (0-0). Voor aanvang van de derde groepswedstrijd keerde Maguire terug in de basiself en fungeerde Mings als invaller, waarna bondscoach Gareth Southgate in het restant van het EK geen beroep meer deed op de mandekker. "Ik denk dat ik nu veel meer gehard ben tegen invloeden van buitenaf, maar mijn geestelijke gezondheid is wel achteruitgegaan", besluit Mings.