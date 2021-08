‘Ik keek veel naar Boilesen, dat vond ik een hele goede speler’

Bij Go Ahead Eagles heeft de euforie van de promotie deze zomer plaatsgemaakt voor de harde realiteit. De Deventer club is er komend seizoen alles aan gelegen om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen, maar zal dat wel moeten doen zonder een aantal vaste krachten. Onder anderen Jay Gorter, Sam Beukema en aanvoerder Jeroen Veldmate zijn er niet meer bij en dus is het aan anderen om op te staan. Voetbalzone trok naar de Vetkampstraat en sprak daar met Bas Kuipers en Kees van Wonderen over de huidige situatie en de verwachtingen voor komend seizoen.

Met nog amper twee weken te gaan tot de start van het nieuwe Eredivisieseizoen heeft Go Ahead Eagles de selectie nog niet compleet. Zo wordt er achter de schermen onder meer gewerkt aan de komst van een nieuwe eerste doelman en moet er in de voorhoede nog iets bijkomen. "We hebben veel nieuwe spelers", weet ook Van Wonderen. "Dan moet je werken aan automatismen en afspraken. Daar hebben we tijd voor nodig. De nieuwe jongens herkennen gelukkig redelijk snel wat we willen en dat zie je terug. De afstemming gaat steeds beter. Daar zijn we tevreden over. We zijn nog wel naar de invulling voorin aan het kijken, met name op de flanken. Ook willen we nog een nieuwe doelman."

Van Wonderen, die in zijn eerste jaar als hoofdtrainer direct promotie naar de Eredivisie veilig wist te stellen, weet als geen ander dat er ook een keerzijde aan het succes van afgelopen jaar zit. "Als team in de Keuken Kampioen Divisie is het vaak zo dat je het elftal bij elkaar kan houden en dat probeert te versterken om in de Eredivisie het gevecht aan te gaan", gaat de 51-jarige trainer verder. "Nu worden er belangrijke spelers weggehaald, dat moet je eerst zien op te vullen. Daarna moet je er jongens bijhalen om je te kunnen meten op Eredivisieniveau. Dat is een behoorlijke uitdaging. Het is altijd jammer als je goed heb samengewerkt en succesvol bent geweest, dat spelers hun eigen weg gaan. Maar dat is voetbal, zo werkt het. De trein gaat door en iedereen zoekt zijn omgeving waar hij het beste tot zijn recht komt."

Voor Kees van Wonderen wordt het zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in de Eredivisie.

Gorter ging naar Ajax, Beukema trok naar Alkmaar en de contracten van routiniers Veldmate en Wout Droste werden niet verlengd. Ook in de voorhoede heeft Van Wonderen flink moeten inleveren met de vertrokken Sam Hendriks en Bradly van Hoeven. De voormalig Oranje-international begrijpt heel goed dat supporters van Go Ahead nog geen feeling hebben met de groep zoals die nu staat. "Ze hebben nog niet de kans gehad om het van dichtbij te aanschouwen en er een oordeel over te geven", zegt Van Wonderen. "Ik snap wel dat ze nog niet echt het gevoel hebben. Daar hebben we ook nog wel even voor nodig. Wij moeten het elftal zo goed mogelijk voorbereiden om te kunnen presteren. Hoe beter we dat voor elkaar hebben, hoe duidelijker het voor de supporters wordt."

Volgens Bas Kuipers valt het goed te verklaren dat de overtuiging er nog niet helemaal is. "Ik snap dat je spelers voorbij ziet komen die je nog nooit hebt gezien", aldus de linksback. "Dan weet je niet wat het gaat brengen natuurlijk. Maar Go Ahead moet wel in een bepaalde vijver vissen om goede spelers te kunnen halen. Vandaar dat ze naar meerdere opties kijken. Wij zullen niet de middelen hebben om spelers te halen die bij iedereen bekend zijn. Dat wordt gewoon lastig." Zelf had Kuipers ook de mogelijkheid om weg te gaan. "Er is geïnformeerd en ik heb het erover gehad met mijn zaakwaarnemer. Maar ik heb bijgetekend (tot medio 2024, red.), dat doe je niet voor niets natuurlijk. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik heb het idee dat we toe werken naar een kwalitatief betere groep. We zien dat de jongens die worden gehaald ook echt kwaliteit hebben. Die kunnen iets bijdragen aan de groep."

Bij Go Ahead Eagles zullen direct de neuzen dezelfde kant op moeten staan, als op de tweede speeldag Feyenoord de tegenstander is in De Kuip. Voor Van Wonderen wordt dat een weerzien met de club waar hij acht jaar speelde, tussen 1996 en 2004. "Het is leuk om terug te gaan naar De Kuip", blikt Van Wonderen alvast vooruit. "Maar ik ben daar wel vaker geweest. In mijn rol bij het Nederlands elftal en mijn rol als assistent-trainer bij FC Twente. Dat zijn mooie wedstrijden. Feyenoord is een topclub met een geweldig stadion. Als je je daarmee kan meten is dat iets moois om naar uit te kijken. Ik weet wel hoe dat gaat, de toon die erbij hoort. Daar kan ik me wel een voorstelling van maken. Maar ik maak het niet groter dan het is. Het geeft een hoop herkenning, maar je probeert je elftal zo goed mogelijk te verkopen."

Van Wonderen ziet het niet direct als voordeel dat hij Feyenoord, dat deze zomer eveneens een metamorfose heeft ondergaan, zo vroeg in het seizoen treft. "Dat kan je op twee manieren uitleggen. Aan de ene kant zijn zij nog niet op elkaar ingespeeld, maar aan de andere kant zijn zij al veel verder en hebben zij eerder grote wedstrijden gespeeld", doelt Van Wonderen op het tweeluik met FC Drita in de voorronde van de Conference League. "Zij zijn daarin wel verder dan wij zijn, dat is een nadeel. Maar dat geldt voor elk team dat je vroeg treft. Dat zal er nog niet zo uitzien als dat het er over een paar maanden uitziet. Dat geldt ook voor ons. Dan kun je een team soms maar beter iets eerder treffen dan wanneer ze op hun best zijn."

Ondanks het feit dat Van Wonderen het tot dusver uitstekend doet als hoofdtrainer, spookt een terugkeer naar Feyenoord nog niet door zijn hoofd. "Ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig om terug te keren naar de clubs waar ik heb gewerkt", aldus de oud-Feyenoorder. "Ik vind het ook leuk om terug te keren naar Twente, waar ik helemaal niet gespeeld heb. Of om hier te werken, om nieuwe mensen te leren kennen in een andere omgeving. Het is voor mij geen must. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad en mooie ervaringen meegemaakt met de UEFA Cup en het kampioenschap. Maar ik ben niet zo bezig met of ik daar over een paar jaar terug ga komen. In de voetballerij kun je dat niet plannen."

Bas Kuipers geldt dit seizoen als een van de dragende krachten bij Go Ahead Eagles na het vertrek van onder meer Jeroen Veldmate, Wout Droste, Sam Beukema en Jay Gorter.

Voor Kuipers zijn de wedstrijden tegen Ajax de duels waar hij het meest naar uitkijkt komend seizoen. De linksback doorliep de complete jeugdopleiding bij de Amsterdammers, maar wist onder Frank de Boer net niet door te breken. Wel trainde hij in aanloop naar het seizoen 2013/14 met de A-selectie mee. "Ik had een moment in de winter, toen er wat jongens geblesseerd waren, dat ik er dicht tegenaan zat. Ik hoopte een keer mee te kunnen naar een wedstrijd", blikt Kuipers terug. "Uiteindelijk is dat nooit gebeurd, dan moet je na gaan denken. Jaap Stam was toen trainer van Jong Ajax en die had mij er wel graag bij. Alleen kon ik met Excelsior in de Eredivisie spelen. Soms denk ik: als ik fysiek verder was geweest, had ik misschien ook iets rustiger op het veld gestaan."

Kuipers maakte deel uit van de groep die onder De Boer vier jaar op rij de landstitel veroverde in de Eredivisie. Hij trok zich op aan spelers als Christian Eriksen, Davy Klaassen, Daley Blind en Toby Alderweireld. Maar het meeste leerde hij van Nicolai Boilesen. "Dat vond ik een hele goede speler. Die heeft later wel wat problemen gekregen, maar ik vond het leuk om naar hem te kijken. Ik denk dat je je vooral focust op je eigen positie en daar naar kijkt." Op de vraag of Kuipers zichzelf ooit terug ziet keren bij Ajax, is hij vrij stellig. "Daar heb ik nooit echt over nagedacht eigenlijk. Bij elke club waar ik kom wil ik me focussen en lekker spelen. Het is mooi hoe een carrière kan lopen. Het ene moment zit je bij ADO Den Haag en kom je amper aan spelen toe. Ook in Roemenië liep het allemaal niet lekker. En vervolgens houd je zicht op betere tijden en kom je altijd wel ergens waar je wél successen behaald. Waar dat dan is, maakt niet heel veel uit. Elke club heeft zijn mooie dingen."