Eindhovens Dagblad onthult negatief gedrag Ihattaren bij PSV

Maandag, 2 augustus 2021 om 07:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:32

Niet alleen zijn onaangekondigde trip naar Zuid-Frankrijk maar ook zijn negatieve invloed op de sfeer binnen de selectie van PSV hebben ervoor gezorgd dat Mohamed Ihattaren vanaf vandaag apart van de spelersgroep moet trainen. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verzekert maandag dat de negentienjarige middenvelder ‘geen prettige invloed op de sfeer had’ door voortdurend aan te geven dat hij de club wil en gaat verlaten.

PSV wil volgens Elfrink niet alle details over de verstoorde relatie tussen Ihattaren en de club vertellen om de middenvelder niet te beschadigen en zijn transferwaarde niet nog verder te laten zakken. Eerder opperde hij al dat de marktwaarde van de tiener 'van twintig miljoen euro naar een miljoen of vijf, zes' was gezakt. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen leek Ihattaren goede wil te tonen, maar hij heeft trainer Roger Schmidt en de rest van de technische staf daarna niet kunnen overtuigen. De rest van de club zou zich achter de Duitser scharen.

Ihattaren meldde zich vorige week, in aanloop naar het weerzien met Galatasaray in de Champions League, ziek, voor alweer de vijfde keer in acht maanden tijd. Binnen de spelersgroep ging rond dat Ihattaren oorpijn had. Een paar dagen later was de middenvelder echter wel in staat om naar Nice te vliegen en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te ontmoeten. Dat was volgens Elfrink ‘tot hevige ergernis van PSV’, zeker omdat de club intern soms al twijfels had over het fysiek malheur van het talent.

Na dit incident, en de manier waarop Ihattaren zich met het voortdurend uitspreken van zijn transferwens buiten de groep plaatste, vonden Schmidt en technisch manager John de Jong het tijd om maatregelen te nemen. De middenvelder volgt vanaf vandaag een individueel trainingsprogramma op de PSV Campus, zo werd afgelopen week bekendgemaakt. Dat betekent dat hij voorlopig niet meer zal meetrainen met het hoogste keurkorps van PSV en ook niet zal worden geselecteerd voor de Champions League-duels met FC Midtjylland en de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

Elfrink schrijft dat PSV en Raiola hebben afgesproken dat de Italiaanse Nederlander gaat proberen om een nieuwe club voor de middenvelder te vinden. Het ontbreekt voorlopig aan serieuze biedingen. Alleen bekend is dat het Italiaanse Napoli interesse heeft getoond. Ihattaren heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2022 en zijn toekomst is al langer onzeker, daar gesprekken tussen Raiola en PSV over een langere verbintenis eerder op niets uitliepen.

Volgens Elfrink lijkt Schmidt de hele opwinding over Ihattaren in Nederland niet helemaal te begrijpen, hoofdzakelijk omdat de tiener in zijn laatste (ruim) 2.300 wedstrijdminuten maar tot drie treffers en twee assists kwam. PSV gaf Ihattaren na het overlijden van zijn vader de tijd en ruimte om samen met zijn familie alles te verwerken. In november vorig jaar vloog hij Schmidt in de armen om een doelpunt te vieren en leek het ergste leed geleden. Tot de dag van vandaag is consistente verbetering echter uitgebleven.