Edson Álvarez groeit uit tot schlemiel van verloren Gold Cup-finale

Maandag, 2 augustus 2021 om 06:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:46

De Verenigde Staten hebben zondagavond lokale tijd voor de zevende keer de Gold Cup veroverd. In de finale van het toernooi voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied werd achtvoudig kampioen Mexico na verlenging met minimaal verschil verslagen: 1-0. Miles Robinson maakte het enige doelpunt in het Allegiant Stadium in Paradise. Het was een herhaling van de eindstrijd van 2019. Twee jaar geleden greep Mexico de titel door de Verenigde Staten met 1-0 te verslaan.

Mexico, met onder meer Edson Álvarez, Jesús Corona en Héctor Moreno in de basis, domineerde in de eerste helft met enkele kansen, maar doelman Matt Turner hield el Tri van het scoren af. De beste kans in de eerste 45 minuten was zelfs voor Team USA. Een schot van Paul Arriola na bijna een half uur spelen eindigde op de buitenkant van de paal, zo zagen 61.000 toeschouwers in het stadion in Nevada.

In de tweede helft maakten de Verenigde Staten een betere indruk en waren de teams ietwat meer aan elkaar gewaagd, al bleef het beweeglijke Mexico gevaarlijk. Orbelín Pineda liet tot tweemaal toe na om de titelverdediger, waar PSV’er Érick Gutiérrez na 76 minuten de plek van Jonathan Dos Santos innam, aan de leiding te brengen.

In de noodzakelijke verlenging groeide Álvarez uit tot de schlemiel. De verdediger annex middenvelder van Ajax kreeg eerst geel voor een overtreding en uit de daaropvolgende vrije trap viel in minuut 117 het doorslaggevende doelpunt. Kellyn Acosta bracht de bal vanaf de linkerkant in het strafschopgebied, waar Álvarez ter hoogte van de strafschopstip in de lucht simpel werd afgetroefd door Robinson: 1-0. Mexico had geen antwoord meer op de late tegentreffer.

De Verenigde Staten wonnen in 1991 de eerste editie van het toernooi en waren ook in 2002, 2005, 2007, 2013 en 2017 de besten. Mexico blijft met acht eindoverwinningen, geboekt in 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 en twee jaar geleden, wel recordhouder op de Gold Cup. Alleen in 2000 doorbrak Canada de hegemonie van Mexico en de Verenigde Staten.