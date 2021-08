De Telegraaf: Feyenoord wil transfer Joey Veerman afdwingen met spelersruil

Maandag, 2 augustus 2021 om 00:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Feyenoord wil sc Heerenveen er met een spelersruil van overtuigen Joey Veerman te laten vertrekken, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De Rotterdammers zouden niet over het budget beschikken om de middenvelder binnen te halen, maar met de inzet van een spits moeten de Friezen alsnog overgehaald worden. Bij Heerenveen is de aanvalslinie onderbezet, terwijl de concurrentiestrijd in spitspositie bij Feyenoord juist erg hevig is.

Vrijdagochtend meldde Voetbal International al dat Feyenoord bij Heerenveen de belangstelling voor Joey Veerman kenbaar heeft gemaakt. De middenvelder wordt al geruime tijd met een eventuele overstap naar De Kuip in verband gebracht, maar ditmaal meldde de Rotterdamse club zich formeel in het Abe Lenstra Stadion, zo lijkt het. De vraagprijs (tien miljoen euro) van de noorderlingen blijft hoe dan ook voor vrijwel alle clubs een obstakel. Volgens de berichtgeving van De Telegraaf heeft Feyenoord dus een oplossing gevonden om de geldkwestie te omzeilen.

In het oefenduel met ADO Den Haag (1-1) gaf Arne Slot in de basisopstelling de voorkeur aan Luis Sinisterra in de spits, terwijl Guus Til daarachter als aanvallende middenvelder werd opgesteld. De flanken werden bestreken door Alireza Jahanbakhsh en de hangende Orkun Kökçü. Zodoende zaten er nog vier aanvallers op de bank. Bryan Linssen, Robert Bozenik, Naoufal Bannis en de van Roda JC Kerkrade teruggekeerde Dylan Vente keken als wisselspelers toe, al werden ze later in het duel allen nog ingebracht. Een aanvaller of mogelijks zelfs twee spitsen zouden onderdeel kunnen worden van een ruildeal met Heerenveen, zo klinkt het. Ook Mark Diemers, João Teixeira, Ridgeciano Haps zouden nog mogen vertrekken.

Hellas Verona en Rangers brachten eerder formele biedingen op Veerman uit, maar de clubs zagen hun intenties van tafel geveegd worden. De Serie A-club had vijf miljoen euro over voor de middenvelder en de topclub uit Schotland zat daar een half miljoen euro onder. Veerman heeft zijn ongenoegen daarover al geuit. “Volgens mij hebben de Italianen een heel redelijk bod neergelegd, maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden”, zei Veerman recent in gesprek met het weekblad. “Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan.” Zaterdag bevestigde Veerman voor de camera van ESPN nog dat hij Feyenoord ziet als ‘een goede stap’.