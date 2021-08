AZ kan Celtic treffen in laatste voorronde Europa League

Maandag, 2 augustus 2021 om 13:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:32

AZ kent de twee mogelijke tegenstanders in de laatste voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd maandag tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan de winnaar van de wedstrijd tussen FK Jablonec en Celtic. De duels in de play-offronde van de Europa League worden gespeeld op donderdag 19 en 26 augustus.

AZ, de nummer drie van de Eredivisie, hoeft als enige Nederlandse club slechts één voorronde te overleven om een Europese groepsfase te bereiken. De Alkmaarders hadden bovendien een geplaatste status bij de loting van maandag. Uit een voorloting bleek zaterdag al dat AZ zou aantreden tegen de winnaar van Omonia Nicosia - Flora Tallinn, de winnaar van NS Mura - Zalgiris Vilnius, de winnaar van Kairat Almaty - Alashkert FC, de winnaar van Lincoln Red Imps - Slovan Bratislava, de winnaar van Neftçi Baku - HJK Helsinki, de winnaar van FK Jablonec - Celtic, de winnaar van Rapid Wien - Anorthosis Famagusta of de winnaar van Galatasaray - St. Johnstone.

Jablonec en Celtic treffen elkaar donderdagavond voor het eerst in de derde voorronde van de Europa League. Vorig seizoen eindigde Jablonec als derde in Tsjechië, achter Sparta Praag en kampioen Slavia Praag, terwijl Celtic tweede werd in de Schotse Premier League. De grootmacht greep voor het eerst in tien jaar naast de landstitel, die naar de grote rivaal Rangers ging. Als AZ niet wint, belandt het in de groepsfase van de Conference League. De loting voor de groepsfase van zowel de Europa League als de Conference League vindt plaats op 27 augustus.

Galatasaray, dat in de tweede voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door PSV, hoopt zich via St. Johnstone te plaatsen voor de play-offronde van de Europa League en zou daarin uitkomen tegen Randers uit Denemarken. De andere Turkse deelnemer, Fenerbahçe, is direct geplaatst voor de laatste voorronde en speelt tegen de winnaar van het tweeluik tussen Neftçi Baku en HJK Helsinki.

De volledige loting:

Randers - Galatasaray/St. Johnstone

Rapid Wien/Anorthosis Famagusta - Zorya Luhansk

FK Jablonec/Celtic - AZ

Neftçi Baku/HJK Helsinki - Fenerbahçe

NS Mura/Zalgiris Vilnius - Sturm Graz

Omonia Nicosia/Flora Tallinn - Royal Antwerp

Olympiacos/Ludogorets - Lincoln Red Imps/Slovan Bratislava

Malmö FF/Rangers - Kairat Almaty/Alashkert FC

Ferencváros/Slavia Praag - Dinamo Zagreb/Legia Warschau

Rode Ster Belgrado/Sheriff Tiraspol - CFR Cluj/Young Boys