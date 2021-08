Vitesse moet vrezen voor Anderlecht; ook Feyenoord kent opponenten

Maandag, 2 augustus 2021 om 14:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:23

Feyenoord en Vitesse kennen hun mogelijke tegenstanders in de laatste voorronde van de Conference League. Tijdens de loting in Nyon werd Feyenoord maandag gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen IF Elfsborg en FK Velez, terwijl Vitesse het in een eventuele laatste voorronde opneemt tegen de winnaar van het tweeluik tussen Anderlecht en FC Laçi. De twee Eredivisionisten moeten eerst de derde voorronde nog zien door te komen.

Feyenoord moet zich eerst ontdoen van Luzern in de derde voorronde. Die wedstrijden worden op donderdag 5 en 12 augustus gespeeld. De duels in de laatste voorronde staan op het programma voor donderdag 19 en 26 augustus. De voorloting bepaalde zaterdag al dat 1. FC Union Berlin, de winnaar van IF Elfsborg - FK Velez, de winnaar van Rakow Czestochowa - FC Rubin of de winnaar van Hibernian - HNK Rijeka uit de koker zou komen.

Elfsborg en Velez treffen elkaar donderdag voor het eerst in de derde voorronde van de Conference League. Vorig seizoen eindigde Elfsborg als nummer twee in Zweden, op negen punten achterstand van kampioen Malmö FF. In de competitie van Bosnië-Herzegovina werd Velez derde, op acht punten van landskampioen Borac Banja Luka.

In tegenstelling tot Feyenoord had Vitesse geen geplaatste status. Voor de Arnhemmers waren Stade Rennes, de winnaar van FC Laçi - Anderlecht, de winnaar van Vojvodina Novi Sad - LASK en de winnaar van Spartak Trnava - Maccabi Tel Aviv de mogelijke tegenstanders. Als Anderlecht wint van het Albanese FC Laçi, wacht Vitesse op papier een zware kluif, al is Anderlecht het nieuwe seizoen teleurstellend begonnen met één punt uit twee duels. De Arnhemmers treden in de derde voorronde echter eerst aan tegen Dundalk.