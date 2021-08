Derksen waarschuwt ‘hooghartige’ Slot: ‘Allemaal erg boeiend... op het terras'

Zondag, 1 augustus 2021 om 22:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:44

Johan Derksen is van mening dat Arne Slot er geen goed aan doet vast te houden aan de aanvallende speelwijze bij Feyenoord. De analyticus waarschuwt de oefenmeester tijdens het programma De Oranjezomer voor een ‘Jaap Stam-scenario’ en hij verwacht dat Slot nog voor de kerst kan vertrekken uit De Kuip als hij blijft vasthouden aan de offensieve mentaliteit. “Daar hebben ze gewoon de spelers niet voor”, aldus Derksen.

De tactische keuzes van Slot komen ter sprake naar aanleiding van het 2-2 gelijkspel in het oefenduel met ADO Den Haag. “Ik krijg de indruk uit de voorbereiding dat Feyenoord er echt heel slecht voor staat”, steekt Derksen van wal. “Kijk, die trainer heeft goede ideeën en hij heeft het zowel bij sc Cambuur als bij AZ heel goed gedaan. Maar het is hooghartig om te zeggen dat hij het bij Feyenoord eens even helemaal anders gaat doen. Er zat een hele geroutineerde trainer voor hem (Dick Advocaat, red.) en die heeft ‘het anders doen’ meteen teruggedraaid, omdat Feyenoord helemaal de spelers niet heeft voor aanvallend voetbal. Als hij niet uitkijkt, loopt het avontuur voor hem op dezelfde manier af als voor Jaap Stam.”

Stam maakte per 1 juli 2019 zijn entree als trainer bij Feyenoord, waar hij nog geen vier maanden later alweer vertrok. “Stam ging het ook anders doen, en hij kreeg toen links en rechts nederlagen om de oren”, vervolgt Derksen. “Dan komt ook nog het Legioen in opstand, waarna je voor de kerst weer thuis zit. Slot moet echt oppassen, want zijn carrière kan op die manier een echte knauw krijgen. Je moet je niet verkijken op Feyenoord: het is gewoon een middelmatig clubje dat vergelijkbaar is met sc Heerenveen of FC Twente. Maar de verwachting is daar altijd dat ze misschien wel kampioen worden”, aldus de analist, die vindt dat Slot de tactische koers moet wijzigen maar niet verwacht dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen.

“Of hij zijn aanvallende plannen alsnog moet wijzigen? Nou, ik denk dat hij zo eigenwijs is dat hij deze tactiek doorzet. In de interviews zegt hij dat hij het wel even helemaal anders gaat doen en dan zit hij een beetje mysterieus te doen. Dat is allemaal wel erg boeiend... op het terras, wanneer de competitie stil ligt. Maar nu gaat het om de punten. Als hij dadelijk door schade en schande wijs is geworden, dan gaat hij het vanzelf anders doen”, besluit Derksen.

Eerder deze week liet ook Rinus Israël zich al kritisch uit over de offensieve speelwijze die Slot met Feyenoord wil hanteren. Het clubicoon van de Rotterdammers voorziet een moeilijk seizoen als Slot met het huidige spelersmateriaal blijft hameren op pressing en uitgaan van balbezit. “Als Feyenoord in de competitie zo speelt als nu, ga je met name tegen de kleinere, afwachtende Eredivisie-clubs in de problemen komen”, benadrukte Israël in het Algemeen Dagblad. Voormalig Feyenoorder Jan Everse waarschuwde Slot ook al tegenover RTV Rijnmond. “Arne is best eigenwijs, ik ken hem goed en heb nog contact met hem. Maar hij moet niet vergeten: als je aanvallend voetbal wil spelen moet je eerst goed verdedigen”, concludeerde Everse.