Twee Nederlanders op de bank en één op het veld in Trophée des Champions

Zondag, 1 augustus 2021 om 19:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:00

Lille OSC en Paris Saint-Germain gaan zondagavond op jacht naar hun eerste prijs van het nieuwe seizoen. De regerend kampioen en de winnaar van de Coupe de France treffen elkaar in het Bloomfield Stadion in Tel Aviv voor de strijd om de Trophée des Champions, de Franse Supercup. Georginio Wijnaldum begint op de bank en kan zijn officiële debuut maken voor PSG. Ook Xavi Simons neemt plaats op de bank. Het duel begint om 20.00 uur.

PSG beleefde tot dusver een indrukwekkende transferzomer, met de komst van Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma en Wijnaldum - de laatste drie kwamen transfervrij binnen. Ramos is vanwege blessureleed niet inzetbaar tegen Lille en hetzelfde geldt voor Colin Dagba, Rafinha en Juan Bernat. Verder ontbreken Marquinhos, Ángel Di María, Leandro Paredes en Neymar na hun deelname aan de Copa América, terwijl Donnarumma, Marco Verratti en Pablo Sarabia langer vrijaf krijgen na hun EK-deelname. Ook Kylian Mbappé behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lille, dat Mike Maignan en Boubakary Soumaré kwijtraakte na het kampioensjaar, treedt aan met Sven Botman in de achterhoede. Net als vorig seizoen kiest Lille, met Jocelyn Gourvennec

als opvolger van trainer Cristophe Galtier, voor een 4-4-2-opstelling met Burak Yilmaz en Jonathan David in de voorhoede. De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport; het is de eerste wedstrijd uit Frankrijk die wordt uitgezonden sinds de betaalzender de rechten van het Franse voetbal verwierf.

Opstelling Lille OSC: Jardim; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Xeka, André, Bamba; Yilmaz, David

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe; Draxler, Icardi, Kalimuendo.