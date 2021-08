Feyenoord komt na 120 minuten en 17 wissels niet langs ADO Den Haag

Zondag, 1 augustus 2021 om 17:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:23

Feyenoord heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen ADO Den Haag in aanloop naar de derde voorronde van de Conference League niet kunnen winnen. Vier dagen voor de eerste ontmoeting met het Zwitserse FC Luzern bleef het team van Arne Slot op 1-1 steken. Het duel in De Kuip duurde vier keer een half uur en Slot paste liefst zeventien wissels toe. Feyenoord sluit de oefencampagne komende zondag af tegen Atlético Madrid, de regerend landskampioen van Spanje. Een week later, op 15 augustus, begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Het gros van de Feyenoord-spelers die komende donderdag in actie komen, speelden alleen het eerste half uur. Doelman Justin Bijlow ontbrak omdat hij volgens Slot griepverschijnselen heeft. Gernot Trauner verscheen voor het eerst in een tenue van Feyenoord: hij vormde samen met Marcos Senesi het hart van de defensie. Captain Leroy Fer nam als vanouds weer plaats op het middenveld. “Met de komst van Trauner beschik ik eindelijk weer over iets meer keuze’, verklaarde Slot bij ESPN. “Hierdoor schuift Leroy Fer een linie op en zal hij weer als verdedigende middenvelder spelen.” Het betekende ook dat Guus Til en Jens Toornstra als aanvallende middenvelders fungeerden. Ook Orkun Kökcü kreeg tegen de Hagenaren een andere rol. “Kökcü zal vandaag meer hangend op links spelen.” Volgens de hoofdtrainer moet het de middenvelder meer ruimte geven om zijn creativiteit te gebruiken.

Feyenoord komt op een 1-0 voorsprong, Azarkan gaat naar de grond en Róbert Bozeník benut de strafschop ?? ?? Feyenoord - ADO Den Haag ?? ESPN pic.twitter.com/UFDah3QPTp — ESPN NL (@ESPNnl) August 1, 2021

In de eerste dertig minuten kregen de teams het niet voor elkaar om gevaar te stichten. In de daaropvolgende dertig minuten behielden alleen Ofir Marciano, Trauner, Senesi en Alireza Jahanbakhsh hun plaats in de basiself, daar Slot zondag vrijuit kon wisselen. De grootste kans in het tweede deel van de oefenwedstrijd was voor Róbert Bozeník. De spits hield zijn directe tegenstander met kracht weg bij de bal en zijn harde schot spatte op de lat uiteen. Na 47 minuten maakte Jahanbakhsh plaats voor Christian Conteh en luttele minuten later werd de geblesseerde Antoni Milambo vervangen door Francesco Antonucci.

Feyenoord werd dreigender en vlak voor het einde van het tweede deel hing de 1-0 in de lucht. Een schot van Conteh na een lage voorzet van Ridgeciano Haps werd tot corner verwerkt en na de daaropvolgende corner ging de bal er in de kluts dankzij het aluminium ook niet in. Na een pauze van vijftien minuten keerde Trauner niet meer terug op het veld en vielen Sonder Skogen en Naoufal Bannis in. In de tachtigste minuut, enkele minuten na het uitvallen van Conteh, kwam het scorebord in beweging: Marouan Azarkan ging vrij makkelijk naar de grond in het strafschopgebied en Bozeník verzilverde de toegekende elfmetertrap. De spelers van ADO protesteerden, maar de scheidsrechterlijke leiding was niet te vermurwen.

?? Na 120 minuten speelt Feyenoord gelijk tegen ADO Den Haag, dankzij dit doelpunt van Boussakou kwam ADO op gelijke hoogte ?? pic.twitter.com/p3e7Y0wbpG — ESPN NL (@ESPNnl) August 1, 2021

In de laatste dertig minuten maakte Marciano plaats voor de negentienjarige Thijs Jansen, die daarmee zijn eerste officieuze minuten in De Kuip maakte. ADO was nauwelijks dreigend in De Kuip, maar in minuut 106 kwamen de bezoekers toch op 1-1. Yahya Boussakou rende achter een diepe, hoge bal aan en oog in oog met de twijfelende Jansen werkte hij doeltreffend af. Dat was ook de eindstand, daar Vente de bal na een goede mogelijkheid via de doelman tegen de paal zag gaan.