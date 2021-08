Schmidt laat volgende speler apart trainen in afwachting van transfer

Zondag, 1 augustus 2021 om 15:51 • Laatste update: 16:03

Bij PSV heeft wederom een speler te horen gekregen dat hij een individueel trainingsprogramma mag volgen. Na Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries gaat ook Derrick Luckassen apart van de groep trainen, meldt het Eindhovens Dagblad zondag. De verdediger is in afwachting van een transfer en kan zich op die manier fit houden zonder dat hij het groepsproces verstoort in aanloop naar het tweeluik in de Champions League met FC Midtjylland. Tussen de twee wedstrijden door speelt PSV tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Dat er voor Luckassen geen toekomst is weggelegd bij PSV staat al langer vast. De verdediger wist sinds zijn overgang van AZ in 2017 geen onuitwisbare indruk achter te laten in Eindhoven en werd de afgelopen jaren verschillende keren verhuurd. Luckassen werd door PSV achtereenvolgens uitgeleend aan Hertha BSC, Anderlecht en Kasimpasa. Even werd gedacht dat hij via Anderlecht zijn carrière nieuw leven in zou kunnen blazen, maar ook daar kwam hij in zijn tweede jaar op een zijspoor terecht. Daarop werd hij afgelopen winter doorgestuurd naar Turkije om voor Kasimpasa uit te komen.

Luckassen leek al eerder richting de uitgang bij PSV, totdat de club vorig jaar zomer besloot om het contract plots te verlengen. De koopoptie in het huurcontract werd door Anderlecht niet gelicht, daar een bedrag van vijf miljoen euro werd verlangd door de Eindhovenaren. De Belgen hadden wel oren naar een nieuwe huurperiode, maar dat liep op niets uit. De contractverlenging met een jaar leek vooral bedoeld om de waarde van de verdediger hoog te houden met het oog op een toekomstige verkoop. Luckassen is afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, waar hij in 2014 zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.

Luckassen is de derde speler die apart gaat trainen bij PSV. Zaterdag werd bekend dat Ihattaren na een gesprek met de clubleiding is teruggezet uit de A-selectie. De aanleiding voor het gesprek was onder meer dat Ihattaren de afgelopen tijd een aantal afspraken met de club niet is nagekomen. De directie heeft hem daar donderdagmiddag op aangesproken, zoals in het verleden eerder is gebeurd. Zo miste hij vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen Ajax, na een botsing met trainer Roger Schmidt. De coach was niet tevreden over de houding van Ihattaren. Ook Dumfries traint in afwachting van een transfer voor zichzelf.