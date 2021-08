Tegenvaller voor Ten Hag in aanloop naar Johan Cruijff Schaal

Zondag, 1 augustus 2021 om 15:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:41

Erik ten Hag kan komende zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal niet beschikken over Mohammed Kudus, meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder kampt met een enkelblessure en is niet op tijd fit voor het treffen met de Eindhovenaren. Kudus traint tijdens het trainingskamp in Oostenrijk tot dusver apart van de groep en het is nog maar de vraag of hij de start van het nieuwe Eredivisieseizoen wel haalt.

Kudus was in eerste instantie niet fit genoeg om net als zijn ploeggenoten af te reizen naar Oostenrijk, maar twee dagen later was dat wel mogelijk. Ten Hag koos er onlangs tegen Anderlecht (2-0 winst) voor om Kudus na een uur spelen naar de kant te halen. De Ghanees leek ogenschijnlijk licht geblesseerd, maar werd in eerste instantie in Amsterdam achtergelaten om aan zijn herstel te werken. Nu blijkt dat de middenvelder dusdanig geblesseerd is dat hij het treffen met PSV niet gaat halen zaterdag.

"Het is heel vervelend", reageerde Ten Hag zaterdag na de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig (1-1) tegenover het Algemeen Dagblad op de situatie rond Kudus. "Ik verwacht dat deze week de walker eraf gaat. Dan gaan we verder kijken. Ik kan geen indicatie geven hoe lang het precies gaat duren. Het verleden heeft geleerd dat ik voorzichtig moet zijn." Ten Hag durft geen uitspraken te doen over het wel of niet halen van de competitiestart. Ajax begint het nieuwe Eredivisieseizoen op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen NEC. "Dat wordt een lastig verhaal, ja."

Ten Hag kon zaterdag na afloop van het teleurstellend verlopen oefenduel met RB Leipzig onmogelijk tevreden zijn met zijn ploeg. Ajax speelde matig en produceerde in negentig minuten slechts twee schoten op doel, waarvan die van Dusan Tadic een doelpunt werd. Ten Hag concludeerde dan ook dat alleen het resultaat positief was aan de wedstrijd. Onder meer Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Davy Klaassen keerden terug in het elftal. Ook stond Maarten Stekelenburg weer onder de lat, nadat het doel tegen Bayern München werd verdedigd door Remko Pasveer.