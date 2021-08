Kraay junior roept Slot ter verantwoording: ‘Waarom doe je dat?’

Zondag, 1 augustus 2021 om 14:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:35

Hans Kraay junior heeft Arne Slot zondagmiddag voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag ter verantwoording geroepen. De analist van ESPN begrijpt niet waarom de oefenmeester van Feyenoord zijn nieuwkomer Marcus Holmgren Pedersen donderdag in de wedstrijd tegen FC Drita zo hoog op het veld posteerde. Feyenoord won het duel in de tweede voorronde van de Conference League uiteindelijk met 3-2 door een hattrick van Guus Til, maar van een leien dakje ging dat niet.

Kraay junior begreep niets van de keuze van Slot om Pedersen afgelopen donderdag zo diep te zetten in de slotfase van het duel. "Pedersen stond tegen de linksback aan van Drita, waarom zet je hem zo hoog? Een back moet toch komen?", vraagt de analist zich af. "Ja, dat klopt", zegt Slot. "Vorige week stond hij iets verder terug, maar hebben we heel weinig kansen gecreëerd. Toen hebben we hem tegen PAOK iets hoger laten spelen, dat leverde direct de nodige kansen op. Daar ligt ook zijn kracht, dat hij iets hoger speelt."

Slot concludeert dat zijn keuze te maken heeft met de speelwijze van de Kosovaren. "Er stonden tien spelers van Drita in tien meter rond het strafschopgebied", gaat de oefenmeester verder. "Dan kan je wel je rechtsback op de middellijn neerzetten, maar dat heeft ook niet veel zin, hè? Hij begon ook op dertig meter, maar zij stonden heel ver terug. Dat is hun goed recht en dat deden ze ook nog uitstekend. In een normale situatie hoeft mijn back niet zo hoog te staan. Maar dit was geen gewone wedstrijd die je heel vaak kan verwachten vanuit hoe de tegenstander speelde. Maar nogmaals, dat heeft de tegenstander uitstekend gedaan."

Feyenoord leek tegen Drita lange tijd een verlenging tegemoet te gaan, totdat Til in de blessuretijd van het duel het vonnis alsnog voltrok uit een rebound na een corner. Daarvoor was Pedersen ietwat ongelukkig met een te korte terugspeelbal, waar de Kosovaren niet van profiteerden. In de slotfase van het duel regen de bezoekers uit Kosovo de kansen aaneen, maar was het de ploeg van Slot die aan het langste eind trok. De Rotterdammers treffen aanstaande donderdag het Zwitserse FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League.