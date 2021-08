Slot schuift Fer door na zwak optreden en laat Trauner debuteren

Zondag, 1 augustus 2021 om 13:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:00

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag van zondagmiddag. Er is een basisplaats voor aanwinst Gernot Trauner, die zijn eerste speelminuten voor de Rotterdamse club gaat maken. De Oostenrijkse centrumverdediger vormt in het hart van de defensie een duo met Marcos Senesi. Leroy Fer, die donderdag tegen FC Drita een kwetsbare en zwakke indruk maakte, is door Slot doorgeschoven naar het middenveld. In De Kuip klinkt het eerste fluitsignaal om 14.30 uur en er zal 4x 30 minuten worden gespeeld.

Guus Til tekende tegen FC Drita (3-2 overwinning) voor alle doelpunten van Feyenoord en Slot heeft drie dagen later besloten om hem als aanvaller te laten starten in de ontmoeting met ADO. De van origine middenvelder wordt voorin geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra. Daarachter moet de aanvoer vanuit het middenveld komen van Fer, Jens Toornstra en Orkun Kökçü. In de verdediging is er naast Trauner en Senesi plaats voor de vleugelverdedigers Marcus Holmgren Pedersen en Tyrell Malacia. Justin Bijlow krijgt rust met het oog op de Conference League-duels met FC Luzern en zijn plaats onder de lat wordt ingenomen door Ofir Marciano.

Mark Diemers is door Slot wederom buiten de wedstrijdselectie gehouden. De middenvelder mag de club verlaten, mits er een aantrekkelijk bod binnenkomt bij de clubleiding. Onder meer Bryan Linssen en Robert Bozenik beginnen zondag op de bank bij Feyenoord. Het elftal van Slot staat in de oefencampagne ook nog tegenover Atlético Madrid (8 augustus). Een week later, op 15 augustus begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Jahanbakhsh, Til, Sinisterra.