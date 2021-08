Duitse recordbreker Youssoufa Moukoko overwoog te stoppen als voetballer

Zondag, 1 augustus 2021 om 13:14

De razendsnelle ontwikkeling van Youssoufa Moukoko is de Duitse jeugdinternational niet in de koude kleren gaan zitten. De talentvolle aanvaller van Borussia Dortmund heeft zelfs korte tijd overwogen om te stoppen als voetballer, zo heeft hij onthuld tegenover WAZ. Moukoko ging lange tijd gebukt onder de enorme prestatiedrang en wist daar niet mee om te gaan. Uiteindelijk heeft een van zijn jeugdtrainers, de Duitser Sebastian Geppert, ervoor gezorgd dat de Duitse jeugdinternational zich weer volledig kon focussen op het voetballen.

Moukoko werd in januari 2020 als vijftienjarig toptalent opgenomen in het eerste elftal van Dortmund, nadat hij liefst 88 keer trefzeker was in 141 wedstrijden voor verschillende jeugdteams van de club. In november van dat jaar werd de spits de jongste speler in de geschiedenis van de Bundesliga toen hij één dag na zijn zestiende verjaardag debuteerde op het hoogste niveau. Sindsdien heeft hij zijn plek in de A-selectie veroverd. De stormachtige ontwikkeling is echter niet helemaal zonder slag of stoot gegaan, zo heeft hij onthuld in een interview.

De aanvaller heeft toegegeven dat hij mentaal worstelde met de torenhoge verwachtingen die gepaard gaan met het spelen op topniveau. Moukoko spreekt daarbij zijn special dank uit richting Geppert, die de individuele begeleiding voor zijn rekening nam. "In het begin waren de berichtgevingen erg stressvol voor mij, vooral toen mijn leeftijd werd besproken", vertelt de tiener tegen WAZ. "Ik wilde mezelf dit niet meer aandoen. Ik wilde stoppen, maar mijn trainer heeft me veel geholpen. Hij heeft me gesteund. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik op het veld alles kon vergeten."

Sinds zijn debuut voor Dortmund tegen Hertha BSC heeft Moukoko vijftien wedstrijden op zijn naam staan in alle competities, waaronder één in de Champions League. De Duitse jeugdinternational werd afgelopen december met zijn treffer in de wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin tevens de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Komend seizoen hoopt de jongeling met Dortmund een gooi te doen naar de titel. "Onze aanvoerder Marco Reus heeft al gezegd dat we voor de titel kunnen spelen. Het is een droom om Duits kampioen te worden. Als we in onszelf geloven, kunnen we ook ver komen in de Champions League. Waarom niet?"