‘Messi traint niet mee bij Barcelona zolang nieuw contract niet is getekend’

Zondag, 1 augustus 2021 om 12:39 • Mart Oude Nijeweeme

Lionel Messi traint voorlopig niet mee bij Barcelona, verzekert Mundo Deportivo zondag. De Argentijn zou maandag aansluiten na zijn deelname aan de Copa América en een welverdiende vakantie, maar hoeft niet terug te keren zolang er geen handtekening is gezet onder een nieuw contract. Het gesteggel tussen Barcelona en Messi over een nieuw contract is al enige tijd gaande. De Catalaanse club wil eerst snijden in de salariskosten, alvorens er een nieuw contractvoorstel komt voor de captain.

Het was de bedoeling dat Messi zich maandag weer op Ciutat Esportiva zou melden om mee te trainen met Sergio Aguëro en Emerson, na eerder deze maand de Copa América te hebben veroverd ten koste van Brazilië. De reden dat die plannen gewijzigd zijn is het feit dat beide partijen elkaar nog niet hebben weten te vinden in de contractonderhandelingen. Zowel de club als bronnen die dicht bij Messi staan, bevestigen dat de Argentijn zich niet op het trainingscomplex meldt zonder nieuw contract. Op dit moment is Messi clubloos, nadat zijn contract deze zomer ten einde liep.

President Joan Laporta blijft ondertussen volhouden dat de onderhandelingen over een nieuwe samenwerking op schema ligt. Afgelopen vrijdag gaf hij bij de ingang van de kantoren van Camp Nou opnieuw een geruststellende boodschap: "Alles gaat zoals gepland", zei Laporta. "Alles verloopt naar behoren, het gaat goed." De vertraagde terugkeer van Messi zou wel voor de nodige problemen kunnen zorgen, daar een trainingsachterstand extra tijd in beslag neemt om wedstrijdfit te geraken met de oog op de competitiestart. Op dit moment geniet de aanvaller van een vakantie op Ibiza met vrienden Luis Suárez en Cesc Fàbregas.

De selectie van Koeman reisde afgelopen woensdag zonder Messi af richting Duitsland voor een trainingskamp. Zaterdagavond was de nummer drie van het afgelopen LaLiga-seizoen met 3-0 te sterk voor VfB Stuttgart, mede door een treffer van Memphis Depay. Verder staan er vriendschappelijke wedstrijden tegen RB Leipzig (4 augustus) en Juventus (8 augustus) op het programma voor de Catalanen. De krachtmeting met Juventus is de laatste test in de oefencampagne, want op 15 augustus begint tegen Real Sociedad het nieuwe seizoen in Spanje.