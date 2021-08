Barcelona laat Moriba voorlopig niet terugkeren in de A-selectie

Zondag, 1 augustus 2021 om 12:14 • Rian Rosendaal

Iliax Moriba lijkt niet te hoeven rekenen op een spoedige terugkeer in de selectie van trainer Ronald Koeman. De achttienjarige middenvelder gaat met Barcelona-B namelijk op trainingskamp, zo is zondag duidelijk geworden. Moriba komt er met de leiding van Barcelona maar niet uit over het verlengen van zijn tot medio 2022 lopende contract, waardoor er voorlopig geen plaats is voor hem in de A-selectie.

Barcelona had gehoopt dat er vóór het trainingskamp van de selectie van Koeman in Duitsland duidelijkheid zou komen over de situatie rondom Moriba. Het 'sleutelmoment' van woensdagochtend liep echter uit op een grote teleurstelling. De onderhandelingen tussen de club en het kamp-Moriba leverden niets op, waardoor hij niet werd geselecteerd voor de trainingsstage op Duitse bodem. "Het zal heel lastig worden", zo liet een bron dicht bij de gesprekken tussen Barcelona en Moriba woensdag weten aan Mundo Deportivo.

?? Aquests són els jugadors convocats per a l’estada a la Vall d’en Bas



?? 26 jugadores comienzan hoy el stage en la Vall d’en Bas#ForçaBarça ???? pic.twitter.com/C7IWFDtIXG — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) August 1, 2021

Naar verluidt legden de zaakwaarnemers van de jonge middenvelder bij Barcelona het verzoek neer om de gesprekken binnenkort pas weer te hervatten. Bovengenoemde Spaanse krant meldde verder dat er in Barcelona-kringen nog steeds optimisme is over het sluiten van een akkoord, maar dat er aan de andere kant ook verbazing is over het moeizame verloop van de onderhandelingen. Het grote struikelblok is blijkbaar het salaris dat Moriba verlangt voor de komende jaren.

Barcelona heeft een driejarig contract voor de jonge middenvelder klaarliggen, tegen min of meer dezelfde voorwaarden als in zijn huidige verbintenis. Moriba heeft dan in de ogen van de clubleiding de mogelijkheid om de komende drie jaar te profiteren van het volste vertrouwen van Koeman. Men gaat ervan uit dat Barcelona over drie jaar financieel in een betere situatie zit, waardoor het salaris van Moriba kan worden heroverwogen.

‘Sleutelmoment’ bij Barcelona loopt uit op grote teleurstelling

De gesprekken tussen Barcelona en het kamp-Moriba liepen woensdag vast, tot teleurstelling van de club. Lees artikel

AS schreef onlangs dat Barcelona bereid is om Moriba voor minimaal dertig miljoen euro te laten vertrekken. Een bedrag dat een stuk lager ligt dan de honderd miljoen euro die als ontsnappingsclausule in zijn huidige contract staat. Chelsea en Manchester City houden ondertussen de situatie rondom de middenvelder nauwlettend in de gaten. Bij de club van manager Josep Guardiola kan hij naar verluidt een jaarsalaris van zes miljoen euro tegemoet zien. Barcelona betaalt Moriba momenteel naar verluidt een miljoen euro per jaar, al is dat het hoogste bedrag dat ooit is toegekend aan een speler uit de jeugdopleiding.