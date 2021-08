‘Als Depay dit in een vol Camp Nou doet, dan stort het stadion in’

Zondag, 1 augustus 2021 om 08:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:06

Memphis Depay heeft een verpletterende indruk gemaakt op de media in Spanje. De aanvaller was zaterdagavond een van de uitblinkers in de oefenwedstrijd tussen VfB Stuttgart en Barcelona (0-3). De Nederlander brak op schitterende wijze de score open en had ook een aandeel in het tweede doelpunt. Het was voor Depay zijn tweede treffer in zijn tweede oefenduel, nadat hij tegen Girona (3-1 winst) al een strafschop had benut. Na zijn optreden tegen de Duitsers trekken de Spaanse media al hun conclusies over Depay.

Sport deelt vijf zessen, twee zevens, twee achten en twee negens uit aan de basiskrachten van Barcelona. Het optreden van Frenkie de Jong wordt als ‘intelligent’ omschreven. “Hij zocht veel naar zijn landgenoot Depay. De klik die er al was tussen die twee is nu ook terug te zien bij Barcelona. Het zorgt voor interessante mogelijkheden in de aanval. Hij verstuurde een heerlijke pass voorafgaand aan de 0-1. Frenkie maakte een goede indruk, ook al heeft hij pas een paar dagen aan de voorbereiding meegedaan.”

WAT EEN HEERLIJKE GOAL! ???? ?????????????? ???? ???????? ?? ?????????????? ?????????? pic.twitter.com/jcr9av9rdn — ESPN NL (@ESPNnl) July 31, 2021

Depay kreeg een negen, net als de pas zestienjarige Pablo Páez Gavira. “Dit is zonder meer de manier om meteen impact te maken. Hij startte vanaf links, maar hij bewoog zich voortdurend naar de punt van de aanval. Zijn golazo had alles: actie, controle en afronding”, vat de Catalaanse sportkrant de treffer van de Nederlander samen. “Hij nam met een fraaie actie ook deel aan het tweede doelpunt. Een golazo voor een voetballer die anders is, slechts een paar trainingen achter de rug heeft en nu al zijn meerwaarde heeft bewezen. In de tweede helft kwam hij minder in het verhaal voor.”

“Barcelona kijkt verlekkerd naar zichzelf. En met een goede reden”, zo valt bij Marca te lezen. “Er zijn voldoende redenen om met illusie richting de competities toe te werken. In het derde oefenduel in de voorbereiding toonde Depay zijn talent: ambitie, kappende bewegingen, acties, controle, snelheid, afronding en een neusje voor de goal. Hij had een goede klik met Antoine Griezmann.” Santi Nolla, directeur van Mundo Deportivo, keek zijn ogen uit. “Wat een golazo van Depay met slechts drie balcontacten. De connectie tussen Griezmann en Depay springt er bovenuit en daar kan De Jong ook aan worden toegevoegd. Een driehoek die veelbelovend oogt.”

De Catalaanse krant zelf noemt Depay ‘fabuleus’ bij zijn beoordelingen, waar overigens nimmer cijfers aan worden gekoppeld. “Depay heeft aan twee wedstrijdjes van Barcelona voldoende gehad om te laten zien dat hij een geweldige aanwinst lijkt te zijn. Hij startte vanaf de linkerkant en slaagde erin om het strafschopgebied altijd met gevaar te bereiken. De 0-1 was schitterend, met een sublieme controle en sombrero. En met een heerlijke actie stond hij ook aan de basis van de 0-2. Geweldige individuele acties konden alleen middels overtredingen worden gestopt, al zag de scheidsrechter deze nooit.”

“Depay is een charmeur, hij is attractief, hij is charismatisch en hij is magisch”, somt AS op. “Dat is eigenlijk het hoogtepunt van deze wedstrijd. Dat duidelijk lijkt te zijn dat Barcelona met Depay een voetballer in huis heeft gehaald die het verschil kan maken en voor illusie kan zorgen. Koeman zal zich ongetwijfeld in zijn handen wrijven nu Depay zijn talent en kwaliteiten al in zo’n vroegtijdig stadium laat zien. Hij maakte een memorabel doelpunt. Als hij dit in een vol Camp Nou doet, dan stort het stadion in van de vreugde van de mensen. Een magistrale controle na een pass op maat van De Jong, vervolgens een fraaie sombrero vergelijkbaar met die van Pelé op het WK van 1958 in Zweden en daarna een sublieme afronding zonder dat de bal de grond raakt.”

“Een golazo die een topvoetballer kenmerkt. Maar Depay heeft ook de capaciteit om te kunnen combineren, hij is altijd aanspeelbaar en levert veel arbeid. We hebben het over een aanvaller die de komende jaren het verschil kan maken”, benadrukt het dagblad.