Franse media gecharmeerd van optredens Justin Kluivert en Pablo Rosario

Zondag, 1 augustus 2021 om 06:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 06:51

Justin Kluivert en Pablo Rosario zijn positief beoordeeld door diverse Franse media. Het duo maakte zaterdag hun officieuze debuut in het shirt van OGC Nice, dat in het oefenduel met AC Milan 1-1 gelijkspeelde. Kluivert speelde de eerste helft en werd na rust gewisseld voor Myziane Maolida, terwijl Rosario de negentig minuten vol maakte. Calvin Stengs zat in verband met een spierblessure, zo bleek achteraf, niet bij de wedstrijdselectie.

Kluivert debuteerde in het shirt van Nice vanaf de linksbuitenpositie, terwijl Rosario links op het middenveld invulling gaf aan de rol als controleur naast Khéphren Thuram. Stengs, die afgelopen oefenduel met 1. FC Union Berlin nog de de hele wedstrijd speelde, kreeg van trainer Christophe Galtier geen plek bij de wedstrijdselectie. Na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd kwam de keuzeheer met een verklaring voor de afwezigheid van de voormalig aanvaller van AZ.

“Calvin heeft een spierblessure. We weten niet precies hoelang het gaat duren, maar hij gaat het eerste duel van de competitie niet halen”, aldus Galtier. Op de ochtendtraining van afgelopen donderdag liep Stengs de kwetsuur op. Het openingsduel van de Ligue 1 met Stade de Reims zal Stengs dus zeker moeten laten schieten, terwijl de ontmoeting met Lille OSC, een week later, nog op losse schroeven staat voor de vleugelaanvaller.

Verder werden de optredens van Kluivert en Rosario onder de loep gelegd in diverse Franse media, die louter positieve geluiden laten horen over het duo. “Kluivert speelde maar een helft, maar dat was genoeg om te laten zien wat hij het elftal kan brengen: veel beweging, nauwkeurigheid en creativiteit. Zelfs met een gebrek aan ritme is hij nog in staat om het één-tegen-één-duel regelmatig aan te gaan. Hij creëerde bovendien kansen voor Amine Gouiri en Lucas Da Cunha”, zo oordeelt L’Équipe.

Het lokale Nice Matin lichtte ook het spel van Kluivert en Rosario uit. “Gouiri, Youcef Atal en Thuram stonden hun mannetje, de tandem Todibo-Dante was behoorlijk solide en rookies Kluivert en Rosario speelden veelbelovende eerste wedstrijd in het rood-zwart”, zo schrijft het dagblad.