V/d Gijp: ‘Hij moet beseffen dat hij vijftien goals en assists moet verzorgen'

Zaterdag, 31 juli 2021 om 23:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:56

René van der Gijp heeft vrijdagavond gereageerd op het feit dat Mohamed Ihattaren buiten de A-selectie van PSV is gezet. Te gast in het programma De Oranjezomer vertelt journalist Rik Elfrink over de situatie van de negentienjarige middenvelder, die tot zeker eind augustus niet meer in de plannen van trainer Roger Schmidt voor zal komen. Van der Gijp is van mening dat een speler als Ihattaren zich moet beseffen dat hij ‘vijftien goals moet maken en vijftien assists moet verzorgen’.

“Afgelopen week is de bom gebarsten”, vertelt Elfrink. “Hij had oorpijn, zo ging in de selectie rond. Maar hij was wel fit genoeg om naar Nice te vliegen. Het lijkt erop dat hij een transfer aan het forceren is, en de vraagprijs moet zo laag mogelijk blijven. PSV wil er natuurlijk nog een mooi bedrag aan overhouden, maar dat is moeilijk op deze manier.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV zet Mohamed Ihattaren voorlopig uit A-selectie

Lees artikel

“Of het aan Ihattaren zelf ligt? Natuurlijk is er met die jongen het een en ander mis”, reageert Johan Derksen desgevraagd. “Maar bij PSV hebben ze Memphis grootgebracht, en dat was ook een lastig, moeilijk opvoedbaar kind. Bij hem hebben ze het volgehouden, waardoor ze toch nog een mooi bedrag hebben gekregen. Ik vind gewoon dat ze het een beetje vroeg opgeven met Ihattaren”, oppert de analist, die overigens wordt gecorrigeerd door Elfrink. “Het grote verschil is dat Memphis wél bereid was keihard te werken.”

Derksen stelt bovendien dat de ‘chemie’ tussen Schimdt en Ihattaren ontbreekt, terwijl Mark van Bommel volgens de analyticus wél in staat was om met de middenvelder te werken. “Kijk”, reageert Elfrink. “Roger Schmidt is geen Guus Hiddink. Maar je kan echt wel een foutje maken bij hem, want het is wel een sociale man verder. Hij is echt een relaxte man en het is zeker geen onmens, zoals wel eens beweerd wordt. Maar je gaat hem niet belazeren, want dan ben je aan de beurt. Deze jongen lapt gewoon alle regels bij PSV aan zijn laars, dus dan wordt het wel lastig. Hij is twintig miljoen euro waard geweest. Nu moeten ze blij zijn als ze vijf of zes miljoen euro voor hem krijgen”, aldus de journalist.

Van der Gijp vindt het tegelijkertijd ook niet eenvoudig om aan te geven wat de oplossing is voor het ‘probleem’ rondom Ihattaren is. “Waar hij naartoe moet? Ik heb geen idee. Hij moet wel begrijpen dat spelers die willen voetballen zoals hij, minimaal vijftien doelpunten moeten maken en vijftien assists moeten geven. Dan is het meteen een ander verhaal. Wij weten ook wel dat Orkun Kökçü Feyenoord niet bij de hand gaat nemen en dat Ihattaren PSV niet bij de hand gaat nemen. Maar je kan wel een keer in drie of vier wedstrijden iets laten zien”, aldus Van der Gijp.