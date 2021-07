Pablo Rosario en Justin Kluivert winnen niet van scorende Giroud en co

Zaterdag, 31 juli 2021 om 22:46 • Mart van Mourik

OGC Nice en AC Milan hebben elkaar zaterdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd in evenwicht gehouden. De ploeg van trainer Christophe Galtier kwam na een uur spelen via Amine Gouiri op een 1-0 voorsprong, die zes minuten later door invaller en debutant Olivier Giroud onschadelijk werd gemaakt: 1-1. Aan de kant van Nice maakten Pablo Rosario en Justin Kluivert hun entree, terwijl Calvin Stengs ditmaal geen minuten mocht maken.

Kluivert debuteerde in het shirt van Nice vanaf de linksbuitenpositie, terwijl Rosario links op het middenveld invulling gaf aan de rol als controleur. Stengs, die afgelopen oefenduel met 1. FC Union Berlin nog de negentig minuten volmaakte, kreeg van Galtier geen plek bij de wedstrijdselectie. Bij Milan kreeg doelman Mike Maignan de taak om het gat op te vullen dat de naar Paris Saint-Germain vertrokken Gianluigi Donnarumma achterliet.

De thuisploeg was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij en duidelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. Gouiri kwam het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet raakte halverwege de eerste helft de paal. Namens Milan deed onder meer Theo Hernández een duit in het zakje met geplaatst schot uit een vrije trap; ook zijn inzet leverde echter geen treffer op. Gescoord werd er wel in de tweede helft. Na een klein uur spelen beging Rade Krunic een lichte overtreding in het zestienmetergebied op Youssou Ndoye, waardoor de bal op de stip ging.

Gouiri maakte dankbaar gebruik van het buitenkansje en zette de ingevallen doelman Ciprian Tatarusanu op het verkeerde been: 1-0. Vlak na de banbreker gooide trainer Stefano Pioli het roer om en bracht hij Giroud binnen de lijnen. Dat bleek de sleutel tot succes, want de Franse spits trok de stand met een rake kopbal op aangeven van Samu Castillejo gelijk: 1-1. De aanval werd door beide teams in het restant van de wedstrijd nog wel gezocht, maar een nieuwe treffer bleef uit. Rosario speelde negentig minuten, terwijl Kluivert, die bovendien tegen een gele kaart aanliep, halverwege ten faveure van Myziane Maolida naar de kant werd gehaald.

Nice opent de Ligue 1 volgende week met een thuiswedstrijd tegen Stade de Reims, waar Kaj Sierhuis onder contract staat. Een week later wacht de ontmoeting met Lille OSC, de vorige werkgever van trainer Gaultier. Milan speelt nog oefenduels met Valencia, Real Madrid en Panathinaikos, alvorens de Serie A op 23 augustus van start gaat.