Van der Gijp en Derksen halen ongenadig uit naar hun vriend Advocaat

Zaterdag, 31 juli 2021 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

René van der Gijp en Johan Derksen hebben geen goed woord over voor de keuze van Dick Advocaat om als bondscoach van Irak aan de slag te gaan. De twee analisten halen in De Oranjezomer, waar Advocaat deze zomer ook regelmatig te gast was, ongenadig hard uit naar de oefenmeester. "Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?", vraagt Van der Gijp zich af.

Zaterdag werd als donderslag bij heldere hemel bekend dat Advocaat Irak naar het WK in Qatar moet leiden. "Ik kan er met mijn gezond verstand niet bij", zegt Van der Gijp. "Wat moet je in zo'n land? Hij gaat dan wel niet in dat land zitten, maar je bent bondscoach. Je vertegenwoordigt zo'n land. Hij vertegenwoordigt nu Irak, een soort verderfelijk systeem daar. Wat bezielt je? Hij heeft alles. Hij heeft een huis, hij heeft een vrouw, hij heeft een boot... Guus Hiddink werd bondscoach van Curaçao. Ik bedoel: oké, dan zit je nog in veertig graden. Dan ga je daar lekker met je vrouw heen voor een maandje, maar Irak, man... Daar wil je nog niet dood gevonden worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen zoekt naar een verklaring voor de keuze van Advocaat. "Het is naïviteit. Dick leeft in de wereld van voetbal. Ik denk dat Dick niet eens weet wat erin Irak speelt. Maar dat is tegenwoordig heel eenvoudig: je googelt Amnesty International en dan heb je alle mensenrechtenschendingen op een rijtje. Ieder normaal mens bedenkt zich dan. Het kan niet zo zijn dat hij voor het geld gaat, want hij bulkt al van het geld. Wat je daar ophaalt is een soort bloedgeld. Ik mag die man ontzettend graag, het is een beetje een vriend van ons, maar hij valt nu echt van zijn sokkel. Dit had hij niet kunnen doen. Alles wat hij heeft opgebouwd, breekt hij af met deze daad. Een fatsoenlijk mens gaat nu niet geld verdienen in Irak. In Irak, waar de helft van de bevolking niet eens fatsoenlijk te eten heeft. De meest vreselijke dingen op mensenrechtengebied... Daar moet je helemaal wegblijven."

In het praatprogramma wordt het reisadvies voor Irak van het ministerie van Buitenlandse Zaken getoond. Zo is het advies van de Nederlandse overheid om je in de oliestaat alleen te verplaatsen in speciaal beveiligde voertuigen, begeleid door beveiligers. Homoseksualiteit is niet algemeen geaccepteerd en ook wordt aangeraden om geld, creditcards en andere waardevolle documenten onopvallend op het lichaam te dragen. In Irak geldt de doodstraf, die in november nog werd uitgevoerd. Toen werden 21 mensen geëxecuteerd vanwege vermeende banden met Islamitische Staat. Amnesty International schreef het laatste jaar meermaals over de oneerlijke processen waaraan de Iraakse autoriteiten verdachten die gelieerd zouden zijn aan IS onderwerpen.

Advocaat neemt Zeljko Petrovic en Cor Pot mee naar Irak. "Ook die twee kun je het verwijten, en ook de zaakwaarnemer die dit geregeld heeft", aldus Derksen. "Het zijn echt van die voetbalmensen die blijkbaar niet weten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dick is alleen maar bezig met tactiek en elftallen, en hij wil wat te doen hebben. Maar op zijn leeftijd had hij ook een leuke amateurclub kunnen gaan trainen, of iets leuks gaan doen. Dit is heel slecht voor zijn hele imago. Die vriendelijke oom uit Den Haag is nu iemand die in Irak werkt."