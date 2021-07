Ronald Koeman lovend over uitblinker Memphis: ‘Daarom is hij waardevol'

Zaterdag, 31 juli 2021 om 21:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:57

Ronald Koeman heeft zich zaterdagavond lovend uitgelaten over het optreden van Memphis Depay. De aanvaller speelde tegen VfB Stuttgart (0-3) zijn tweede wedstrijd in het shirt van Barcelona en liet met onder meer een treffer en een voorassist een uitstekende indruk achter. De Nederlandse oefenmeester is erg te spreken over de ‘kwalitatieve impulsen’ van Depay en roemt bovendien zijn samenwerking met Antoine Griezmann.

Na afloop van de ruime oefenzege op Stuttgart verhulde Koeman voor de camera van Barça TV niet dat hij erg tevreden is over het spel dat Memphis op de mat legde. “Of de mensen Memphis inmiddels kennen? Natuurlijk kennen ze hem”, vertelt de oefenmeester stellig. “Hij heeft bij Manchester United gespeeld en de laatste jaren bij Olympique Lyon. Hij heeft laten zien een geweldige afmaker te zijn, en dat blijkt wel uit zijn eerste treffer vandaag.”

Omdat de spitspositie bezet werd door Antoine Griezmann, kreeg Depay een rol als linksbuiten toebedeeld. Hij had het op die positie prima naar zijn zin en opende na 21 speelminuten de score. Depay werd schitterend aangespeeld door Frenkie de Jong, die vanaf het middenveld een lange bal verstuurde. Depay controleerde de bal, wipte die over een tegenstander heen en haalde hard uit: 0-1. Ook bij het tweede doelpunt was een hoofdrol weggelegd voor Depay, die zich op de linkerflank met de rug naar het doel liet aanspelen. De aanvaller zag Griezmann vertrekken en stuurde de Fransman met een slimme voetbeweging weg. De voorzet van Griezmann werd vervolgens binnengelopen door Demir.

“Vanwege zijn speelwijze, kracht en snelheid voegt hij veel toe aan het team”, vervolgt Koeman zijn lofzang over de linksbuiten van dienst. “Bovendien is de chemie tussen Depay en Griezmann erg waardevol. Het zijn twee spelers die op verschillende posities in de aanvalslinie kunnen spelen”, besluit de oefenmeester, die nog geen uitsluitsel wil geven over de beoogde basisvoorhoede. “Kun Agüero en hopelijk Lionel Messi sluiten ook nog aan...”

Koeman is verder ook erg te spreken over het behaalde resultaat en de vorm van zijn ploeg. “We hebben in verschillende fasen veel kwaliteit laten zien. De houding, toewijding en ambitie zijn erg belangrijk geweest. We hadden meer doelpunten kunnen maken, want de kansen hebben we gehad. Het was een geweldige wedstrijd, tegen een sterk team dat al eerder begonnen was aan de voorbereiding. We hebben laten zien dat we op de goede weg zijn”, aldus Koeman, die nog duels met RB Salzburg en Juventus afwerkt alvorens LaLiga op 15 augustus van start gaat.