Teun Koopmeiners spreekt zich uit over transferwens: ‘Sorry...’

Zaterdag, 31 juli 2021 om 21:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:09

Teun Koopmeiners steekt niet onder stoelen of banken dat hij hoopt deze zomer een transfer te maken. Na afloop van het gewonnen oefenduel met Real Sociedad (1-0) vraagt Aletha Leidelmeijer van ESPN naar de nabije toekomst van Koopmeiners, die zelf te kennen geeft dat zijn ambitie ‘elders’ ligt. “Maar ik ga geen dingen bevestigen of echt de diepte in. Sorry...", maakt de middenvelder van AZ duidelijk.

“Rondom mij spelen er dingen, maar dat is volgens mij al duidelijk", vertelt Koopmeiners aan de presentatrice. "Dat weet de club en dat komt wel vaker voorbij, ook in de media. Maar in die zin ga ik daar rustig mee om en ik ben blij dat ik weer fit op het veld kan staan. Of Atalanta op pole position ligt? Nu ga ik er een cliché uit gooien. Ik ben altijd een open boek, heel eerlijk, maar ik heb ook met de club netjes afgesproken dat ik niet de diepte in zou gaan of wat dan ook. Er zijn inderdaad dingen die voorbijkomen die kloppen. Maar ik ga geen dingen bevestigen of echt de diepte in. Sorry...”

Hoewel er van concrete interesse vooralsnog geen sprake lijkt te zijn, is de kans groot dat Koopmeiners zijn club deze transferperiode nog gaat verlaten. “Ik heb altijd uitgesproken dat een vertrek mijn ambitie is en AZ gunt mij dat ook”, vervolgt de enkelvoudig Oranje-international. “Zij weten dat ik dit graag wil. Ze hebben ook gezegd dat het een logische stap voor mij is na vier jaar in het eerste elftal”, besluit Koopmeiners, die aangeeft dat het ‘totaalpakket moet kloppen’ bij zijn keuze voor een club. “Ik ben niet iemand die puur alleen voor een club gaat die het mooist op je borst staat.”

De 23-jarige Koopmeiners wordt sinds half juli in verband gebracht met Stade Rennes, Napoli, Atalanta en AS Roma. In gesprek met Voetbal International hield de middenvelder de kaarten ook al tegen de borst. "Dat ik met meerdere clubs in gesprek ben en dat het tot nu toe goed gesprekken zijn. Ik sta er positief in richting die clubs, dat heb ik ook naar AZ uitgesproken. Zij weten om welke clubs het gaat. De onderhandelingen lopen in die zin goed, alleen corona is ook een ding", zo benadrukte Koopmeiners, die in Alkmaar vastligt tot medio 2023.