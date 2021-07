Depay grijpt ook in tweede oefenduel voor Barcelona absolute glansrol

Zaterdag, 31 juli 2021 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Memphis Depay heeft zaterdag na zijn penalty van vorige week ook zijn eerste officieuze velddoelpunt voor Barcelona gemaakt. De ploeg van Ronald Koeman won op bezoek bij VfB Stuttgart overtuigend: 0-3. Naast een prachtig doelpunt leverde Depay in de eerste helft ook nog een schitterende voorassist af bij het tweede Catalaanse doelpunt. Yusuf Demir en Riqui Puig maakten de overige treffers.

Bij Barcelona begonnen Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Depay in de basis. Omdat de spitspositie bezet werd door Antoine Griezmann, kreeg Depay een rol als linksbuiten toebedeeld. De Oranje-international had het op die positie prima naar zijn zin en opende na 21 minuten de score. Depay werd schitterend aangespeeld door De Jong, die vanaf het middenveld een lange bal verstuurde. Depay controleerde de bal, wipte die over een tegenstander heen en haalde hard uit: 0-1.

WAT EEN HEERLIJKE GOAL! ???? ?????????????? ???? ???????? ?? ?????????????? ?????????? pic.twitter.com/jcr9av9rdn — ESPN NL (@ESPNnl) July 31, 2021

Ook bij het tweede doelpunt was een hoofdrol weggelegd voor Depay, die zich op de linkerflank met de rug naar het doel liet aanspelen. De aanvaller zag Griezmann vertrekken en stuurde de Fransman met een slimme voetbeweging weg. De voorzet van Griezmann werd vervolgens binnengelopen door Demir: 0-2. De achttienjarige doelpuntenmaker, die deze zomer overgenomen werd van Rapid Wien, maakte sowieso een uitstekende indruk met goede individuele acties en combinaties.

Een kwartier voor tijd lag het open achterin bij Stuttgart, waarvan Barcelona wist te profiteren. Griezmann verstuurde een slimme steekbal op Riqui Puig, die het via de binnenkant van de paal afmaakte: 0-3. Puig kreeg vorig seizoen nauwelijks speelminuten onder Ronald Koeman en was zichtbaar dolgelukkig met zijn treffer. Barcelona oefent komende week nog tegen Red Bull Salzburg en Juventus, waarna op 15 augustus LaLiga begint met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.