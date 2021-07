Advocaat ziet trainersklus als fantastische uitdaging: ‘Niet voor het geld'

Zaterdag, 31 juli 2021 om 20:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Dick Advocaat heeft zaterdagavond voor het eerst gereageerd op zijn beslissing om bondscoach van Irak te worden. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft de oefenmeester aan dat hij het een ‘mooi avontuur’ vindt en benadrukt hij bovendien dat het geen geldkwestie is. De Kleine Generaal neemt Cor Pot en Zeljko Petrovic mee als assistenten.

“Een mooi avontuur en ik doe het niet voor het geld”, laat de 73-jarige bondscoach weten. “De insteek is om met Irak kwalificatie voor het WK in Qatar af te dwingen. Een fantastische uitdaging”, aldus Advocaat. De keuzeheer zal in Nederland blijven wonen en afreizen naar Qatar, waar de meeste kwalificatiewedstrijden gespeeld zullen worden, zodra een interlandperiode aanbreekt. Hetzelfde geldt voor Petrovic en Pot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb gezegd dat ik zou stoppen als clubcoach, maar de optie voor een baan als bondscoach heb ik altijd open gehouden”, vervolgt Advocaat. “Ik ga deze uitdaging graag aan. Samen met Cor en Zeljko, met wie ik altijd fijn heb samengewerkt. We gaan er alles aan doen om het WK te halen”, besluit de oefenmeester, die voor de negende keer in zijn loopbaan als bondscoach voor de groep staat.

De interesse van de Iraakse voetbalbond in Advocaat sijpelde zaterdag door en bleek serieus, daar hij afgelopen weekend met enkele functionarissen van de bond een afspraak had in Spanje. Advocaat is de opvolger van Srecko Katanec. De voormalig bondscoach van Slovenië diende vorige maand zijn ontslag in nadat hij aangaf zes maanden geen salaris te hebben ontvangen. Katanec laat het er echter niet bij zitten en heeft de zaak inmiddels aan het licht gebracht bij de wereldvoetbalbond FIFA. Advocaat moet Irak naar het WK in Qatar zien te loodsen. Het land overleefde de eerste groepsfase door als nummer twee in de poule te eindigen achter Iran.