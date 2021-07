Voorbereidingscrisis Van Bommel compleet ondanks fraaie goal Weghorst

Zaterdag, 31 juli 2021 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

VfL Wolfsburg is er wederom niet in geslaagd een oefenwedstrijd te winnen. In eigen huis kreeg de ploeg van trainer Mark van Bommel visite van Atlético Madrid, dat na negentig minuten als winnaar van het veld stapte: 1-2. Wout Weghorst kreeg een basisplek, die hij opluisterde met een treffer. Het was alweer de vijfde oefennederlaag op rij voor Die Wölfe.

De thuisploeg leek overtuigend te beginnen aan de ontmoeting, maar toch nam Atlético het initiatief vrij snel over. Zonder echt levensgevaarlijk te worden deelden de Madrilenen via onder meer Francisco Montero en Thomas Lemar, tevergeefs, enkele speldenprikjes uit. Wolfsburg, dat ruim vijf minuten voor het rustsignaal de eerste grote kans kreeg, was daarentegen dodelijk efficiënt. Het was Weghorst die de score opende.

De Nederlandse spits speelde Maximilian Philipp aan op de rand van het zestienmetergebied en hij liep zelf door richting het vijandige doel. Op circa acht meter van doelman Jan Oblak kreeg Weghorst de bal terug en slaagde hij erin de sluitpost met een bekeken stiftbal te verschalken: 1-0. Drie minuten later kreeg de goalgetter zelfs een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij knikte uit een voorzet rakelings over.

In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd en voerde Atlético de druk op. De Madrileense aanvalslust werd na 69 speelminuten beloond, toen Borja Garcés met een kopbal de gelijkmaker aantekende: 1-1. Lang zag het ernaar uit dat Van Bommel zijn eerste punt in een oefenduel over de streep zou trekken; niets bleek echter minder waar. Vijf minuten voor het eindsignaal bezorgde Ricard Sánchez op aangeven van Garcés zijn ploeg de 1-2 overwinning.

Het was voor Wolfsburg de laatste vriendschappelijke wedstrijd in aanloop naar de seizoensstart. Volgende week zondag staat het bekerduel met Preussen Münster op het programma; een week later trappen de mannen van Van Bommel het Bundesliga-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen VfL Bochum. Alético speelt nog een oefenduel met Cádiz, alvorens de seizoensvoorbereiding wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Feyenoord (8 augustus).