Depay en Promes onbereikbaar voor zieke Adina na beloofde donatie

Zaterdag, 31 juli 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Adina Kapela Mawata wacht nog altijd op de donatie die Memphis Depay en Quincy Promes haar hadden beloofd, zo vertelt de 24-jarige ernstig zieke vrouw aan het Algemeen Dagblad. De twee Oranje-internationals zegden maanden geleden toe te zullen helpen, maar zijn sindsdien onbereikbaar. "Echt irritant dat zij niets laten horen", aldus Mawata.

De vrouw lijdt aan de neurologische aandoening spinocerebellaire ataxie type 7SCA7. Door een mutatie in het dna van Mawata wordt een giftig eiwit aangemaakt in haar hersenen, waardoor hersencellen afsterven. Daardoor gaat onder meer haar zicht, evenwicht en spraak steeds verder achteruit tot het moment dat zij niets meer zelf kan doen. Mawata zamelt geld in voor een experimentele behandeling in het ziekenhuis, waarbij de fout uit het eiwit gehaald kan worden.

Daarvoor is een bedrag van 300.000 euro nodig, waarvan op moment van schrijven 137.000 euro binnen was. Er is nog 13.000 euro nodig, omdat de Hersenstichting het bedrag vanaf daar verdubbelt naar het streefbedrag. Mawata dacht dat bedrag bij elkaar te hebben gespaard na toezeggingen van onder meer Depay en Promes, maar kwam bedrogen uit. De twee voetballers beloofden in de liveshow FC Afkicken van Défano Holwijn om een stevige donatie te doen, maar maakten die belofte niet waar. Dat deden Frenna en Ronnie Flex overigens wél: de twee artiesten maakten meteen geld over.

"Ik ben altijd voor positiviteit", zei Depay maanden geleden in de liveshow van Holwijn. "Als iedereen een steentje bijdraagt, dat is alleen maar mooi. Nu we het hebben gemaakt, willen we altijd helpen. Dat hoeft niet altijd via social media, maar dat gaan we zeker doen. We gaan iets moois doen." Promes deed daar nog een schepje bovenop. "Laat me weten wat het verschil is, dan zorg ik dat het lukt", aldus de aanvaller van Spartak Moskou. "We gaan het verschil rechttrekken. We kunnen sowieso niet falen."

Toch kwam er geen geld van Depay en Promes. Ook met Holwijn krijgt Mawata geen contact meer. "Ik heb heel veel berichten via social media en allerlei e-mails gestuurd. Ik denk dat hij het te druk heeft met zijn nieuwe televisieprogramma en Depay en Promes met hun nieuwe clubs." Zaterdag loopt de inzamelingsactie af en het lijkt erop dat Mawata het streefbedrag net niet gaat halen. De vrouw gaat het ziekenhuis in dat geval om uitstel vragen. "Maar de onderzoekers hebben niet voor niets vanaf 1 augustus hiervoor tijd vrij gemaakt. Hoe eerder het onderzoek begint, hoe eerder het medicijn er is. Het is een progressieve aandoening, dus ik ga met de dag achteruit. Elke minuut telt."