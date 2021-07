AZ laat zich niet afleiden door transferperikelen en klopt Real Sociedad

AZ heeft zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd sinds lange tijd voor het eigen publiek gespeeld. De ploeg van Pascal Jansen won zonder Myron Boadu en Marco Bizot, die bezig zijn met een transfer, knap van Real Sociedad. Het enige doelpunt in de wedstrijd werd gemaakt door Zakaria Aboukhlal: 1-0.

Bij AZ maakte Teun Koopmeiners zijn eerste minuten deze voorbereiding. De aanvoerder, die met Oranje actief was op het EK, begon in de basis. Bizot traint na zijn deelname aan het toernooi ook weer mee, maar zat niet bij de wedstrijdselectie, waarschijnlijk vanwege transferperikelen. Dat gold ook voor Boadu, die toestemming kreeg om zijn transfer naar AS Monaco af te ronden. Fabrizio Romano meldde tijdens de wedstrijd dat de overgang van Boadu rond is.

Vroeg in de wedstrijd bracht Hobie Verhulst, voorlopig de vervanger van Bizot in het doel bij AZ, tot tweemaal toe redding op een inzet van Adnan Januzaj. Daarna scheerde een vrije trap van AZ-aanvaller Jesper Karlsson rakelings naast de paal, waarna de Alkmaarders na een half uur de leiding namen. Dat was te danken aan Zakaria Aboukhlal, die werd diepgestuurd en met een fraaie lob scoorde: 1-0.

In de tweede helft kwamen ook de aanwinsten Vangelis Pavlidis en Sam Beukema in het veld. Albert Gudmundsson kreeg na een steekbal van Dani de Wit een goede kans op de tweede treffer van AZ, maar Álex Remiro bracht redding. Namens Real Sociedad kopte Aihen Muñoz aan de overkant rakelings over en zo won AZ. De Aklmaarders spelen volgende week zondag in eigen huis een oefenduel tegen Torino, een week later volgt de eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk.