Erik ten Hag kan na oefenduel slechts één positief punt van Ajax noemen

Zaterdag, 31 juli 2021 om 18:44 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag kon na afloop van het teleurstellend verlopen oefenduel met RB Leipzig (1-1) onmogelijk tevreden zijn met zijn ploeg. Ajax speelde matig en produceerde in negentig minuten slechts twee schoten op doel, waarvan die van Dusan Tadic een doelpunt werd. Ten Hag concludeerde dan ook dat alleen het resultaat positief was aan de wedstrijd.

Ajax speelde voor het eerst deze voorbereiding in de beoogde basisopstelling van Ten Hag, met onder meer Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Davy Klaassen terug in het elftal. Na de openingsgoal zakte Ajax ver weg en kreeg het via Christopher Nkunku de verdiende gelijkmaker tegen. "Het was rommelig", zei Ten Hag achteraf tegen Voetbal International. "Dit was natuurlijk een klein veldje waar je op speelt, maar het had ook te maken met de stijl van hen. We hadden niet echt de rust."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RB Leipzig zette Ajax al vroeg onder druk. "Ze verrasten ons niet met de speelstijl, dat was bekend", aldus Ten Hag. "Alleen we weten ook, dat heb ik gisteren ook uitgelegd: wij zijn niet fris. We hebben deze wedstrijden nodig om die frisheid wel te krijgen en zeker wat meer rust aan de bal te krijgen. Maar zij staan erom bekend, ze kunnen dit goed. Je speelt niet tegen weggooiers, dit is Champions League-niveau, dit is de top van Duitsland. Zij zetten hoog druk met een hoge intensiteit."

"Wat er dan wel goed was? Poeh, écht goed? Niets eigenlijk", zei Ten Hag, die daarna toch nog iets wist te noemen. "Alleen het feit dat je hier wel gewoon een resultaat haalt, dat is goed. Maar we zaten geen moment lekker in de wedstrijd." Ajax speelt woensdag zijn laatste oefenwedstrijd tegen Leeds United, drie dagen later wacht de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.