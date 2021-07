Ajax houdt aan matige vertoning gelijkspel over tegen RB Leipzig

Zaterdag, 31 juli 2021 om 17:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

Ajax heeft zaterdag zijn voorlaatste oefenduel uit de voorbereiding gelijkgespeeld tegen RB Leipzig. De Amsterdammers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Dusan Tadic, maar lieten daarna nauwelijks meer iets zien. De gelijkmaker van Christopher Nkunku in de tweede helft was dan ook verdiend: 1-1. Ajax speelt woensdag zijn laatste oefenwedstrijd tegen Leeds United, waarna op zaterdag de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat.

Ajax begon voor het eerst deze voorbereiding in een formatie die mogelijk door Erik ten Hag wordt beschouwd als zijn huidige basis. Veel internationals die deze zomer actief waren op landentoernooien, zoals Maarten Stekelenburg, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Davy Klaassen, maakten voor het eerst deze voorbereiding hun opwachting in de basisopstelling. Ook aanwinst Steven Berghuis had als rechtsbuiten zijn eerste basisplek. Antony en Edson Álvarez zijn nog afwezig vanwege interlandverplichtingen.

De wedstrijd begon voortvarend voor Ajax, dat binnen vier minuten de score opende. Noussair Mazraoui trok vanaf rechts naar binnen en speelde Dusan Tadic aan. De aanvoerder kreeg de tijd om de bal aan te nemen en beheerst in de verre hoek te schuiven: 1-0. Daarna werd RB Leipzig sterker en werd Ajax achteruit gedrongen. De beste kans was voor de Duitsers was voor Alexander Sörloth, die de bal met het hoofd niet richting doel wist te sturen.

Vlak na rust moest Mazraoui zich laten vervangen met een blessure, die hij al in de eerste helft had opgelopen. In de 55ste minuut kwam Leipzig op gelijke hoogte, toen Amadou Haidara over de as van het veld een steekbal verstuurden naar Christopher Nkunku. De linkeraanvaller omspeelde de uitgekomen Stekelenburg en tikte de bal vervolgens in het lege doel: 1-1. Kort daarna slaagde Lazar Samardzic er in grote vrijheid niet in om Stekelenburg te verschalken. Invaller David Neres toonde zich op de linkerflank bedrijvig, maar Ajax wist geen echte kans meer te creëren.