Huiberts komt voorafgaand aan oefenduel met update omtrent Boadu

Zaterdag, 31 juli 2021 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Myron Boadu staat op het punt om de overstap te maken van AZ naar AS Monaco. De aanvaller is momenteel in Frankrijk om er op persoonlijk vlak uit te komen met de Franse club, zo heeft technisch directeur Max Huiberts van AZ zaterdag bevestigd tegenover ESPN. Huiberts plaatst daarbij wel de kanttekening dat de clubs het onderling nog niet eens kunnen worden. Boadu moet na Calvin Stengs de tweede grote uitgaande transfer worden bij AZ deze zomer.

Voorafgaand aan het oefenduel met Real Sociedad werd Huiberts door ESPN gevraagd naar de situatie rond Boadu. De spits ontbrak voor de tweede wedstrijd op rij bij de wedstrijdselectie en de technische man legde uit waarom. "Zoals de afgelopen weken meerdere keren gesuggereerd is, is er interesse van AS Monaco", bevestigt Huiberts voor de camera's van de betaalzender. "Die interesse is concreet. We zijn alleen nog niet tot een akkoord gekomen. De kans dat hij vertrekt is wel aanwezig. Hij krijgt de ruimte om met Monaco te zitten en te kijken of hij er voor zichzelf uit kan komen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Deze week dook een foto op van Boadu en Mohamed Ihattaren bij OGC Nice. Trainer Pascal Jansen bevestigde tegenover Voetbal International echter dat Nice 'voor zover hij weet' geen bod op Boadu heeft uitgebracht. De oefenmeester hield de spits woensdag buiten de selectie voor het oefenduel met OFI Kreta. "Het is allemaal heel netjes gegaan", gaat Huiberts verder. "Ik heb sowieso, ook bij de transfer van Calvin Stengs, geen enkel moment getwijfeld dat het niet op een nette manier zou gaan. Dat zijn natuurlijk allebei jongens die al sinds hun tiende of elfde bij AZ zijn. Ik weet wat zij met AZ hebben."

Monaco meldde zich als eerste serieuze club voor Boadu deze zomer. Desondanks dook er woensdag een foto op waarop te zien was dat hij samen met Ihattaren een bezoek bracht aan het trainingscomplex van Nice. De foto zou op dinsdag genomen zijn, waarna Jansen een dag later besloot geen beroep te doen op de spits voor de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta. Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert - net als Boadu en Ihattaren ook allen cliënten van zaakwaarnemer Mino Raiola - streken eerder al neer in Zuid-Frankrijk.