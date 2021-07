Dick Advocaat stelt pensioen uit en begint aan nieuwe trainersklus

Dick Advocaat staat op het punt om de nieuwe bondscoach te worden van Irak, zo melden verschillende media zaterdag. De 73-jarige oefenmeester geeft daarmee een gevolg aan zijn trainerscarrière, nadat hij in december vorig jaar aangaf te stoppen als clubcoach. Advocaat leidde Feyenoord het afgelopen seizoen naar de voorronde van de Conference League. Het wordt voor Advocaat zijn 24e klus als trainer in 41 jaar tijd.

De interesse van de Irakese voetbalbond in Advocaat lijkt zeer serieus, daar hij afgelopen weekend met enkele functionarissen van de bond een afspraak had in Spanje. Advocaat moet als opvolger dienen voor Srecko Katanec. De voormalig bondscoach van Slovenië diende vorige maand zijn ontslag in nadat hij aangaf zes maanden geen salaris te hebben ontvangen. Katanec laat het er niet bij zitten en heeft de zaak inmiddels aan het licht gebracht bij de FIFA.

De rentree van Advocaat als trainer is enigszins opmerkelijk, daar hij in december min of meer zijn afscheid aankondigde als trainer. Hij vermeldde er echter wel bij dat het om trainersklussen bij clubs ging. De oefenmeester vocht na afloop van zijn laatste wedstrijd bij Feyenoord tegen zijn tranen nadat hij de Rotterdammers ten koste van FC Utrecht naar de Conference League had geloodst.

Het is niet voor het eerst dat Advocaat de leiding krijgt als bondscoach. Eerder was hij hoofdverantwoordelijke bij de nationale ploegen van Nederland (drie keer), de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Met Nederland bereikte hij onder meer tijdens het EK van 2004 de halve finale. Advocaat, kampioen van de Eredivisie met PSV, won tevens twee opeenvolgende dubbels bij Rangers en won met Zenit Sint-Petersburg de UEFA Cup.