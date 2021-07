PSV zet Mohamed Ihattaren voorlopig uit A-selectie

Zaterdag, 31 juli 2021 om 15:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:49

PSV heeft aan Mohamed Ihattaren medegedeeld dat hij geen onderdeel meer uitmaakt van de teamtraining van het eerste elftal. Hij volgt op het trainingscomplex vanaf maandag een individueel programma met begeleiding vanuit PSV.

De aanleiding voor het gesprek was onder meer dat Ihattaren de afgelopen tijd een aantal afspraken met de club niet is nagekomen. De directie heeft hem daar donderdagmiddag op aangesproken, zoals in het verleden eerder is gebeurd. Zo miste hij vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen Ajax, na een botsing met trainer Roger Schmidt. De coach was niet tevreden over de houding van Ihattaren.

“Het clubbelang van PSV staat te allen tijde voorop. De focus ligt op het kwalificatietraject voor de groepsfase van de Champions League, de Johan Cruijff Schaal en de start van de Eredivisie”, zo benadrukt de club op de website. Schmidt deed deze maand in het eerste Champions League-duel met Galatasaray (5-1 winst) ook geen beroep op Ihattaren, die negentig minuten op de bank bleef. Bij het weerzien in Istanbul (1-2 winst) was het talent afwezig, met als reden dat hij ziek was.

Ihattaren reisde vervolgens echter wel af naar Monaco, om zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te bezoeken en te praten over zijn sportieve toekomst. Volgens het Eindhovens Dagblad is daar intern onder meer irritatie over. Ihattaren zit zodoende niet in de selectie voor het duel met FC Midtylland van komende dinsdag.

De kans lijkt hierdoor alsmaar groter dat Ihattaren deze zomer vertrekt bij PSV. Hij heeft nog maar een contract voor een jaar en gesprekken over een langere verbintenis leverden vorig seizoen niets op.