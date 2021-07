Ten Hag begint met Steven Berghuis in de basis tegen RB Leipzig

Zaterdag, 31 juli 2021 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Erik Ten Hag heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen RB Leipzig. De oefenmeester van Ajax begin met Steven Berghuis in de basis, nadat de van Feyenoord overgekomen aanvaller tegen Bayern München zijn eerste minuten maakte afgelopen zaterdag. Voorafgaand aan het duel zal een minuut stilte worden gehouden in verband met het overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Bovendien speelt Ajax met rouwbanden. Het duel begint zaterdagmiddag om 16.00 uur in de Untersberg-Arena in het Oostenrijkse Grödig.

Naast de basisplek van Berghuis valt op dat een groot aantal internationals aan de aftrap verschijnt in het duel met de Duitsers. Zo komt onder meer Maarten Stekelenburg deze voorbereiding voor het eerst in actie. De doelman zat tegen Bayern op de bank, maar kwam niet in actie. Ook voor Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico worden het de eerste speelminuten in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Het tweetal veroverde met Argentinië de Copa América en sloot later aan op het trainingskamp. De achterhoede wordt gecompleteerd door Noussair Mazraoui en Jurriën Timber. Op het middenveld maakt Davy Klaassen zich op voor zijn eerste minuten. Hij wordt geflankeerd door Daley Blind en Ryan Gravenberch. Voorin is er dus een basisplek weggelegd voor Berghuis, die samen met Dusan Tadic voor aanvoer moet zorgen richting Sébastien Haller.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Blind, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic